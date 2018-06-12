Эдвард Лукас: Брекзит, Россия и глупость Великобритании

Великобритания идет к политическому землетрясению, связанному с новыми доказательствами причастности России к кампании, проводившейся в преддверии референдума по Брекзиту. Последняя новость: у известного сторонника Брекзита Аррона Бэнкса, сомнительным путем сколотившего свое состояние (приобретенное благодаря алмазному бизнесу и сделкам с недвижимостью), были не раскрывавшиеся ранее встречи и деловые обсуждения с российским посольством. Ожидаются новые разоблачения. Экономические проблемы растут; в Партии консерваторов бурлит; правительственная стратегия по Брекзиту в хаосе.

Это постепенно подрывает лагерь сторонников Брекзита. The Daily Mail, желчный критик ЕС, получит нового (настроенного против Брекзита) редактора. Кроме того, британская политическая элита начала действовать против исходящей со стороны России угрозы.

Новая канцелярия правительства по примеру существующего антитеррористического отдела будет заниматься организацией надведомственного ответа «враждебным государственным действиям». Новый закон позволит погранохране задерживать предполагаемых иностранных агентов как террористов. Парламентская комиссия по разведке и безопасности планирует начать долгое время откладывавшееся расследование российских вмешательств.

Другая комиссия занимается «фейковыми новостями» и планирует на предстоящих слушаниях задать мистеру Бэнксу неудобные вопросы. Из полицейского расследования применения смертоносного нервно-паралитического газа против британского двойного агента в отставке Сергея Скрипаля и его дочери просачиваются любопытные детали.

Все это замечательно и даже может дать какие-то результаты. Это также происходит возмутительно поздно и солипсистски. Британские комментаторы и ответственные за принятие решений лица осведомлены о российских злодеяниях в политике США, где расследование Роберта Мюллера, посвященное вмешательству в выборы, зловеще продвигается вперед. Некоторые линии этого расследования касаются действия в Великобритании.

Некоторое внимание вызвали также хакерские атаки и попытки утечки данных, направленные Россией против президентской кампании Эммануэля Макрона. Торговля российским влиянием в Германии вызывает мгновенную вспышку интереса, как и прокремлевская позиция новых правительств Австрии и Италии.

Но соединять более отдаленные точки слишком сложно. Когда дело касается вмешательства России в Украине (или на Западных Балканах) срабатывают старые рефлексы. Это то, что Невилл Чемберлен роковым образом назвал «дальними странами, о которых мы ничего не знаем». Их имена и топонимы сложно произносить и запоминать.

Легко игнорировать растущее число жертв в Украине. Там сложная и мрачная политика — это представление только усугубляет странная история с предполагаемым заговором с целью убийства журналиста Аркадия Бабченко. Люди пожимают плечами, верх берут равнодушие или моральное безразличие. Россия занимается всего лишь защитой своих интересов. Мы тоже вмешиваемся в дела достаточного количества стран. И что вообще должна против этого предпринимать Великобритания?

Даже проблемы богатых и знакомых стран вызывают сдержанный интерес. Шведскую брошюру по гражданской обороне, призывающую каждое домохозяйство страны готовиться к кризису и ни при каких условиях не поддаваться при вторжении, два или три раза отметили в СМИ. В то же время, я не нашел ни одно британское издание, которое осветило бы поразительную мобилизацию всех 22 000 членов шведской организации гражданской обороны, проведенную в этом месяце и прошедшую впервые с 1975 года.

Проблемы, с которыми столкнулась Великобритания, являются чем-то новым только для тех, кто не обращал внимания на происходящее. Представления России о ее праве вмешиваться в политику других стран родились во время распада Советского Союза в 1991 году из неспособности понять, что время империи прошло.

Слабая экономика и политический хаос поначалу ограничивали размах Кремля, но эстонцы, латвийцы, литовцы, молдаване, украинцы и другие вскоре ощутили ядовитую смесь коррупции, военного давления, пропаганды, телефонной дипломатии и скрытого финансирования политической деятельности. Западные страны отметали эти сложности как преувеличения или выдумки. Теперь от них страдаем и мы.

Промедление существенно все ухудшило. Великобритании и другим странам нужно смиренно признать, что другие раньше оказались на линии огня и мы многому у них можем научиться.

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