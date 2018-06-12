Журналисты эстонского издания нарушили кодекс этики и лишились работы

"Сегодня у них был последний рабочий день. Сделано это по взаимному согласию сторон, поскольку связано с PR-фирмой, несовместимой с независимой журналистикой", - подтвердил действующий руководитель Meie Maa Прийт Раунисте.

В начале мая Postimees писал, что журналисты Meie Maa создали собственную фирму по связям с общественностью. С этого времени в редакции была напряженная атмосфера. Живущий в Швеции владелец издания Арне Пагиль признал на позапрошлой неделе, что это проблема, которую нужно решать. "Это некрасиво", - сказал он.

В бизнес-регистре сферой деятельности фирмы OÜ ViVa Konsultatsioonid значатся связи с общественностью и обмен информацией. Оба владельца этой фирмы работали в Meie Maa: Вейко Виснапуу был главным редактором издания и редактором рубрики мнений, Инес Ваппер была руководителем новостной редакции и редактором рубрики "экономика".

Исполнительный директор Союза газет Эстонии Март Раудсаар отметил, что речь идет о классическом конфликте интересов: когда темы, освещаемые в газете, затрагивают клиентов бюро по связям с общественностью, это становится проблемой.