Мы болели изо всех сил! Скандинавская кухня по-прежнему рулит

Второе место заняли шведы, третье - датчане. Лучшим помощником повара назван итальянский участник, специальные призы - за тарелку и поднос - получили Франция и Финляндия.

Как известно, в финал должны пройти десять команд. Три страны-участницы мирового первенства уже известны. А остальные семь? В Лион зимой 2019 года поедут команды Финляндии, Франции, Бельгии, Венгрии, Исландии, Великобритании и Италии.

От нашей команды в этом году удача отвернулась: в первую десятку мы не вошли. Очень жаль, конечно!

“Наши повара - большие молодцы. Участие в таком престижном европейском конкурсе для Эстонии - большая честь, - сказал руководитель эстонской делегации Владислав Дьячук. - Очень радостно, что первые места заняли команды скандинавских стран, которые сейчас лидируют в Европе".