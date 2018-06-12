вт, 12.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
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Мы болели изо всех сил! Скандинавская кухня по-прежнему рулит

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ФОТО: Margus Johanson

Только что в итальянском городе Турине закончился европейский отборочный тур самого престижного, всемирного поварского конкурса Bocuse d’Or. Первое место заняла команда Норвегии.

Второе место заняли шведы, третье - датчане. Лучшим помощником повара назван итальянский участник, специальные призы - за тарелку и поднос - получили Франция и Финляндия. 

Как известно, в финал должны пройти десять команд. Три страны-участницы мирового первенства уже известны. А остальные семь? В Лион зимой 2019 года поедут команды Финляндии, Франции, Бельгии, Венгрии, Исландии, Великобритании и Италии.

От нашей команды в этом году удача отвернулась: в первую десятку мы не вошли. Очень жаль, конечно! 

“Наши повара - большие молодцы. Участие в таком престижном европейском конкурсе для Эстонии - большая честь, - сказал руководитель эстонской делегации Владислав Дьячук. - Очень радостно, что первые места заняли команды скандинавских стран, которые сейчас лидируют в Европе". 

Дьячук поблагодарил всех за поддержку. А мы благодарим команду Эстонии и верим, что в будущем наши повара еще не раз займут высокие места на этом престижном конкурсе. 

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