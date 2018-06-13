Самоубийство после дня рождения ребенка

Что такого произошло на детском дне рождения, что заставило женщину, уйдя с праздника, совершить самоубийство, с позиции общественности не так и важно. Важно лишь знать, что за странным исчезновением Илен не стоит преступление. Пропавшую в воскресенье молодую мать в течение двух дней пытались найти как полицейские, так и добровольцы. Поиски принесли плоды во вторник после обеда, когда сотрудники полиции нашли ее труп в пярнуском лесопарке.

«На теле женщины не обнаружено внешних признаков насилия и у полиции нет оснований подозревать кого-то в ее убийстве», - прокомментировал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро.

Когда сын и муж Илен пришли после дня рождения домой, матери там не было, а ее телефон был отключен. «Все знали, что она идет домой, но туда она не пришла. Больше с ней контакта не было. Ей звонили все друзья и знакомые. Сейчас полный тупик»,- сказала вчера утром обеспокоенная сестра Илен Аве Калласте.

В то, что Илен могла исчезнуть умышленно, сестра не верила: «Ее ребенок заканчивает сегодня первый класс. Илен не могла не пойти на этот праздник. Она не такая».

Кроме поисков, полиция проверила все особые места и пыталась иными способами установить ее место нахождения. Также были проверены записи камер видеонаблюдения. Было установлено, что в воскресенье, около 16.38 Илен пересекла мост Папинийду, двигаясь со стороны улицы Лао. Именно поэтому ее искали в окрестностях тропы Яансона. По данным Postimees, уже с понедельника подозревали возможный суицид.

Дом Илен находится в Ряэмале на улице Либлика. Путь от игровой комнаты до дома чуть больше трех километров и занимает больше 40 минут. Работая в «Каубамая», по словам сестры, Илен часто преодолевала это расстояние пешком.