Самоубийство после дня рождения ребенка

В воскресенье вечером Илен Калласте отмечала в игровой комнате на пярнуской улице Лао девятый день рождения своего сына. Около половины пятого она ушла с праздника, родственники заверяют, что они должна была пойти домой. Через два дня ее нашли в лесопарке тропы Яансона неподалеку от дома мертвой. По причине наличия явных признаков суицида этот случай не расследуют дальше, как преступление, пишет Postimees.
Что такого произошло на детском дне рождения, что заставило женщину, уйдя с праздника, совершить самоубийство, с позиции общественности не так и важно. Важно лишь знать, что за странным исчезновением Илен не стоит преступление. Пропавшую в воскресенье молодую мать в течение двух дней пытались найти как полицейские, так и добровольцы. Поиски принесли плоды во вторник после обеда, когда сотрудники полиции нашли ее труп в пярнуском лесопарке.
«На теле женщины не обнаружено внешних признаков насилия и у полиции нет оснований подозревать кого-то в ее убийстве», - прокомментировал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро.
Когда сын и муж Илен пришли после дня рождения домой, матери там не было, а ее телефон был отключен. «Все знали, что она идет домой, но туда она не пришла. Больше с ней контакта не было. Ей звонили все друзья и знакомые. Сейчас полный тупик»,- сказала вчера утром обеспокоенная сестра Илен Аве Калласте.
В то, что Илен могла исчезнуть умышленно, сестра не верила: «Ее ребенок заканчивает сегодня первый класс. Илен не могла не пойти на этот праздник. Она не такая».
Кроме поисков, полиция проверила все особые места и пыталась иными способами установить ее место нахождения. Также были проверены записи камер видеонаблюдения. Было установлено, что в воскресенье, около 16.38 Илен пересекла мост Папинийду, двигаясь со стороны улицы Лао. Именно поэтому ее искали в окрестностях тропы Яансона. По данным Postimees, уже с понедельника подозревали возможный суицид.
Дом Илен находится в Ряэмале на улице Либлика. Путь от игровой комнаты до дома чуть больше трех километров и занимает больше 40 минут. Работая в «Каубамая», по словам сестры, Илен часто преодолевала это расстояние пешком.
Родственники не стали обращаться в фонд Kadunud, чтобы попросить у добровольцев помощи в поиске пропавшей. Однако исполнительный директор Ааре Рюйтель подчеркнул, что в таких ситуациях всегда можно рассчитывать на их помощь: «Время сбора по всей Эстонии у нас около часа. Мы помогаем тем, кто пропал, и их обеспокоенным родственникам». Однако он напомнил, что близкие пропавшего человека должны сами обратиться в фонд, это нужно для установления первого контакта с родственниками.