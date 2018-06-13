Осло просит США удвоить численность своего военного контингента в Норвегии

Норвежское правительство хочет, чтобы солдаты расположились на севере страны, ближе к границе с РФ. Кроме того, в Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии с нынешних шести месяцев до пяти лет. "Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса", - подчеркнул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен. Российское посольство в Осло пока не прокомментировало инициативу норвежской стороны. Ранее, чтобы успокоить Москву, Норвегия обязалась не впускать иностранные войска в страну, если на нее не напали.