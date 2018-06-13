Ким Чен Ын заявил о важности прекращения вражды с США

Вместе с этим агентство охарактеризовало встречу Кима и американского президента Дональда Трампа как "радикальный поворот" в ранее напряженных отношениях двух стран, пишет DW.com.

Трамп написал в Twitter, что его встреча с Ким Чен Ыном помогла миру избежать ядерной катастрофы.

ЦТАК передает также, что Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить США, а глава Белого дома, в свою очередь, согласился приехать в Пхеньян по приглашению северокорейского лидера. Обе стороны убеждены, что это станет "дальнейшим важным поводом для улучшения отношений" между США и КНДР.

Во время пресс-конференции, проведенной по итогам встречи с Ким Че Ыном, Трамп анонсировал скорое официальное окончание войны в Корее. "История доказала, что противники действительно могут стать друзьями", - сказал Трамп, комментируя "особые отношения", установившиеся, по словам американского президента, между ним и Кимом.