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Ким Чен Ын заявил о важности прекращения вражды с США

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ФОТО: Susan Walsh/AP/scanpix

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил мнение, что денуклеаризация в его регионе зависит от окончания вражды с США. Ким Чен Ын заявил, что для достижения мира и стабильности на Корейском полуострове обеим странам (США и КНДР. - Ред.) необходимо отказаться от взаимного противостояния, что приведет к обоюдному согласию, сообщило в среду, 13 июня, северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

Вместе с этим агентство охарактеризовало встречу Кима и американского президента Дональда Трампа как "радикальный поворот" в ранее напряженных отношениях двух стран, пишет DW.com.

Трамп написал в Twitter, что его встреча с Ким Чен Ыном помогла миру избежать ядерной катастрофы.

ЦТАК передает также, что Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить США, а глава Белого дома, в свою очередь, согласился приехать в Пхеньян по приглашению северокорейского лидера. Обе стороны убеждены, что это станет "дальнейшим важным поводом для улучшения отношений" между США и КНДР.

Во время пресс-конференции, проведенной по итогам встречи с Ким Че Ыном, Трамп анонсировал скорое официальное окончание войны в Корее. "История доказала, что противники действительно могут стать друзьями", - сказал Трамп, комментируя "особые отношения", установившиеся, по словам американского президента, между ним и Кимом.

По данным ЦТАК, Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну отменить санкции против КНДР и предоставить стране гарантии безопасности. 

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