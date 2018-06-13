Чемпионат мира. Группа F : немцы и все остальные

Если для многих сборных, приехавших в Россию, на ЧМ есть задача выйти из группы и пройти как можно дальше, то для корейцев счастье уже то, что их команда отобралась в Россию. Для Южной Кореи после их кошмара по имени герр тренер Ули Штильке задача на мундиале стоит простая - сыграть так, чтобы стыдно не было. Кому повезет - может попасть на карандаш к скаутам европейских клубов. Практически все корейцы выступают либо в своем чемпионате, либо в Японии, за исключением пятерых игроков из Европы: они представляют Италию, английский, австрийский и немецкий чемпионаты. Шансов на выход из группы у корейцев маловато - по именам и классу они уступают и шведам и мексиканцам, но чем черт не шутит...

Мексика и Швеция - примерно равные по классу команды. У каждой из них есть как сильные черты: атлетизм шведов, индивидуальное мастерство мексиканцев, так и слабые: беззвездный состав шведов, вратарская проблема у Мексики. Да, Гилермо Очоа умеет делать эффектные сейвы, но во всем остальном вратарь бельгийского "Стандарта" плох. У шведов нет Златана. Янне Андрессон справедливо решил, что завершившего карьеру в сбрной два года назад Златана лучше не брать в Россию. Во-первых, возраст игрока уже критичен, во-вторых вносить разлад в коллектив, который наставник шведов кропотливо выстраивал два года, Андерссон не захотел. Златан повозмущался и затих, а шведы едут на ЧМ с желанием выйти из группы. Как и мексиканцы. Причем Мексика хочет снять с себя проклятье 1/8 финала и пройти хотя бы на шажок дальше. Впрочем при таком составе и выход из группы будет для "зеленых" хорошим результатом.