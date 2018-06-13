В Таллинне в ДТП пострадал 14-летний велосипедист
13 июня 2018 г., 7:53
Во вторник, 12 июня, около 17.05 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на перекрестке улиц Вяке-Америэрика и Койду. По предварительным данным, 14-летний велосипедист врезался в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Peugeot 206, которым управлял 29-летний мужчина.
Врачи оказали пострадавшему ребенку первую помощь и отпустили на домашнее лечение. Велосипедист не использовал шлем.