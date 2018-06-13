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В Таллинне в ДТП пострадал 14-летний велосипедист

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ФОТО: Marko Saarm

Во вторник, 12 июня, около 17.05 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на перекрестке улиц Вяке-Америэрика и Койду. По предварительным данным, 14-летний велосипедист врезался в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Peugeot 206, которым управлял 29-летний мужчина.

Врачи оказали пострадавшему ребенку первую помощь и отпустили на домашнее лечение. Велосипедист не использовал шлем.

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