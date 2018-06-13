В США увековечат Родченкова

Конгресс США рассмотрит предложение о новом законе, вводящем в стране уголовную ответственность за допинг, передает "Би-би-си".
Конгресс США рассмотрит предложение о новом законе, вводящем в стране уголовную ответственность за допинг.
Закон будет назван в честь информатора WADA Григория Рочденкова.
В законе предлагается следующее:
– наказывать виновных в применении, изготовлении, распространении допинга штрафом до миллиона долларов или тюрьмой сроком до 10 лет. Это касается важных соревнований, на которых принимают участие спортсмены США;
– дать возможность чистым спортсменам требовать правосудия, если они лишились медалей или призовых денег из-за допингистов;
– защищать информаторов от мести;
– дать США право на получение доказательств из зарубежных источников.