В США увековечат Родченкова

Конгресс США рассмотрит предложение о новом законе, вводящем в стране уголовную ответственность за допинг.

– наказывать виновных в применении, изготовлении, распространении допинга штрафом до миллиона долларов или тюрьмой сроком до 10 лет. Это касается важных соревнований, на которых принимают участие спортсмены США;