Великобритания проклинает: «Робби Уильямс пиарит Путина, выступая на бандитской, отверженной церемонии открытия»

Свое мнение по этому вопросу высказали финансист Уильям Браудер, а также политики Стивен Даути и Джон Вудкок.

«Робби Уильямс совершает постыдный поступок, осознавая это или нет. Я бы хотел познакомить его со вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он узнал о режиме, который легитимизирует», – сказал Браудер.

«В то время как российские самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российские власти отравляют людей на улицах Великобритании, а также преследуют представителей ЛГБТ – в Чечне и других местах – не говоря уже о попытках скомпрометировать нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби во время своего выступления поднимет все эти проблемы.

Я удивлен и разочарован, что он согласился получить деньги от ФИФА и России», – добавил Даути.

«Все мы хотим поддержать сборную Англии, однако Робби Уильямс способствует PR-кампании Владимира Путина, выступая на этой бандитской, отверженной церемонии открытия спустя всего несколько месяцев после того, как Россия использовала химическое оружие на английской земле.