ср, 13.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Великобритания проклинает: «Робби Уильямс пиарит Путина, выступая на бандитской, отверженной церемонии открытия»

Великобритания проклинает: «Робби Уильямс пиарит Путина, выступая на бандитской, отверженной церемонии открытия»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Dave Hogan / AP/Scanpix

Певец Робби Уильямс подвергся критике на родине в Великобритании после того, как стало известно, что он выступит в России на церемонии открытия ЧМ-2018, сообщает The Telegraph.

Свое мнение по этому вопросу высказали финансист Уильям Браудер, а также политики Стивен Даути и Джон Вудкок.

«Робби Уильямс совершает постыдный поступок, осознавая это или нет. Я бы хотел познакомить его со вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он узнал о режиме, который легитимизирует», – сказал Браудер.

«В то время как российские самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российские власти отравляют людей на улицах Великобритании, а также преследуют представителей ЛГБТ – в Чечне и других местах – не говоря уже о попытках скомпрометировать нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби во время своего выступления поднимет все эти проблемы.

Я удивлен и разочарован, что он согласился получить деньги от ФИФА и России», – добавил Даути.

«Все мы хотим поддержать сборную Англии, однако Робби Уильямс способствует PR-кампании Владимира Путина, выступая на этой бандитской, отверженной церемонии открытия спустя всего несколько месяцев после того, как Россия использовала химическое оружие на английской земле.

Я понимаю, почему национальная сборная посчитала, что должна поехать и сыграть, но подобное поведение кого-либо из публичных лиц не должно получать одобрение. Даже на столь поздней стадии я надеюсь, что Робби передумает и откажется», – подчеркнул Вудкок.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ