Миллионное требование грозит Центристской партии лихой годиной

Бывший генеральный секретарь Яак Ааб согласен, что это совсем не радует: «Это, конечно, серьезно, но никто из нас не может предсказать, как все будет дальше».

Вчера Postimees писал, что общая сумма требований, выставленных против Центристской партии, к осени может увеличиться до 1,5 миллиона евро. Это произойдет в том случае, если комиссия по надзору за финансированием партий выставит партии предписание вернуть 1,24 миллиона евро, которые прежний автор кампаний Пааво Петтай недополучил в качестве зарплаты по мутным схемам в период с 2009 по 2016 годов. Сейчас комиссия считает, что доказательств для выставления требования достаточно, кроме того, подать иск в гражданский суд обещает и сам рекламщик.

Такое обязательство со дня может поставить Центристскую партию в очень сложное положение, поскольку у них на руках уже есть два предписания: требования вернуть в госказну 220 000 евро, которые считают запрещенными пожертвованиями за сделку с домом в Тарту, и 110 000 евро за схему с наличными деньгами Прийта Тообала. Процесс по этим требованиям идет, суд первой инстанции признал правоту по обоим случаям за парламентской комиссией.

Ситуацию успокоивают

На фоне возможных требований финансовое положение Центристской партии бледнеет. Каждый год из государственного бюджета выделяется дотация в 1,45 миллиона евро. Кроме того, в качестве членских взносов партия собирает около 60 000 евро в год, а пожертвований за тот же период было меньше 220 000 евро.

Новый финансовый отчет центристы еще не подали, у них еще есть время до конца месяца. По словам аудитора, проанализировавшего по просьбе Postimees последний доступный отчет за 2016 год, финансовые показатели, конечно, улучшились по сравнению с предыдущим годом, но за прошедшие полтора года многое могло измениться.

Согласно последнему отчету, показатели платежеспособности партии плохие, поскольку краткосрочные обязательства превышают оборот имущества на 880 000 евро. Это означает, что в случае выплаты по требованиям партии придется очень быстро реализовывать имущество, чтобы суметь выполнить свои обязательства.

Однако в какой-то момент, согласно крепостной книге, Центристская партия уже освободилась от недвижимости и сейчас работает на арендной площади в Таллинне, которая также требует перестройки.

Осенью прошлого года на покрытие долгов и гарантийных писем, выданных Петтайю, за 1,8 миллиона евро с молотка ушла контора Центристской партии на улице Тоом-Рюйтли в Старом городе Таллинна, а осенью 2011 года партия продала Петтайю и полученный в наследство честный дом в Тарту. Полученные за него 220 000 евро комиссия по надзору за финансированием партий требует отдать государству, как запрещенное пожертвование.