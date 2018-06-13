Илон Маск сообщил об увольнении тысяч сотрудников

Ситуация не повлияет на достижение целей по производству автомобиля Model 3, заверил предприниматель. За неделю до конца июня 2018 года Tesla планирует выпустить пять тысяч Model 3, уточняет издание CNBC.

C начала 2018 года Tesla расширяла штат сотрудников — на текущий момент он составляет около 46 тысяч сотрудников, а после сокращения компанию покинут более четырех тысяч специалистов, пишет daily-motor.ru.

При этом в своем письме, предназначенном для внутреннего пользования, господин Маск отметил: «Я бы хотел, чтобы меня правильно поняли: Tesla продолжит нанимать талантливых профессионалов на критически важные для нас позиции, поскольку компания продолжает развитие и нам нужны сотрудники на определенных должностях на производстве».