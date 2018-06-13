Илон Маск сообщил об увольнении тысяч сотрудников

12 июня гендиректор Tesla Илон Маск опубликовал в своем Twitter новость о сокращении штата компании на девять процентов. По его словам, причина реорганизации бизнеса — способ сократить расходы и стать стабильно прибыльной компанией.
Ситуация не повлияет на достижение целей по производству автомобиля Model 3, заверил предприниматель. За неделю до конца июня 2018 года Tesla планирует выпустить пять тысяч Model 3, уточняет издание CNBC.
C начала 2018 года Tesla расширяла штат сотрудников — на текущий момент он составляет около 46 тысяч сотрудников, а после сокращения компанию покинут более четырех тысяч специалистов, пишет daily-motor.ru.
При этом в своем письме, предназначенном для внутреннего пользования, господин Маск отметил: «Я бы хотел, чтобы меня правильно поняли: Tesla продолжит нанимать талантливых профессионалов на критически важные для нас позиции, поскольку компания продолжает развитие и нам нужны сотрудники на определенных должностях на производстве».
Глава компании подчеркнул, что за 15 лет «Тесла» не производила ежегодной прибыли, а весной 2018 года акции американского производителя электрокаров упали на пять процентов из-за сбоев в производстве и поставках новой модели Model 3.