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Япония ждет от США объяснений после слов Трампа об отказе от военных учений в районе Корейского полуострова

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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

ФОТО: Shizuo Kambayashi/AP

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил недоумение в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он намерен отказаться от проведения в районе Корейского полуострова совместных с Южной Кореей военных учений.

"Мы хотели бы добиться понимания этого между Японией, США и Южной Кореей", - цитируют заявление министра японские СМИ.

Он подчеркнул, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

И.Онодэра подчеркнул, что Япония продолжит проведение совместных с США военных учений и реализацию планов укрепления обороны в условиях возможного удара по ее территории северокорейскими баллистическими ракетами.

О намерении отказаться от совместных военных маневров Трамп заявил в Сингапуре на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР.

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