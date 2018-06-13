Япония ждет от США объяснений после слов Трампа об отказе от военных учений в районе Корейского полуострова

"Мы хотели бы добиться понимания этого между Японией, США и Южной Кореей", - цитируют заявление министра японские СМИ.

Он подчеркнул, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

И.Онодэра подчеркнул, что Япония продолжит проведение совместных с США военных учений и реализацию планов укрепления обороны в условиях возможного удара по ее территории северокорейскими баллистическими ракетами.