ср, 13.06.2018
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Полиция призывает не терять бдительности, чтобы не стать жертвой карманников

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Карманник.

ФОТО: Antonio Guillen Fernández/PhanterMedia/Scanpix

Большинство карманных краж происходит в общественном транспорте и кафе, ресторанах и барах. Чтобы не стать жертвой карманного вора, не стоит оставлять свои вещи без присмотра, советует Департамент полиции и погранохраны.

«Во многих случаях карманных краж человек может сначала и не заметить, что у него украли телефон, кошелек или документы. Движения карманников быстры и незаметны, почти в половине случаев человек обнаруживает пропажу позже», – говорит следователь по особым делам Кесклиннаского отделения полиции, капитан полиции Кайдо Атспол.

Зачастую кражи происходят в местах общественного питания, когда вещи оставляют без присмотра за столиком или на стуле. Жертвой карманной кражи можно стать и на массовом мероприятии, а также в общественном транспорте.

«Многие случаи можно предупредить простыми мерами предосторожности. Например, карманному вору очень легко достать мобильный телефон из кармана брюк. Телефон или кошелек надо хранить в закрывающейся на замок сумке либо таким образом, чтобы никто не смог вытащить вещь незаметно, – говорит Атспол. – В кафе или ресторанах сумки беспечно оставляют без присмотра на столе или стуле. Если вы отошли от своего столика, возьмите свои вещи с собой. Не оставляйте вещи без присмотра, будь то общественный транспорт, рынок, Ратушная площадь или ночной клуб. Как правило, берут то, что можно забрать без особого труда и не привлекая внимания. Если вы будете хранить свои вещи надежно, то вероятность стать жертвой вора уже будет меньше. Важно понять, что безопасность начинается с самих людей».

Важно помнить:

· Карманные воры действуют в местах большого скопления народа. Вор умеет выбрать такой момент, чтобы его действия остались незамеченными.

· Не храните ценные вещи во внешнем кармане рюкзака. В общественном транспорте держите сумку или рюкзак перед собой.

· Не храните документы, деньги, телефоны во внешних карманах одежды.

· Держите сумку так, чтобы ее было бы трудно вырвать из рук.

· Не оставляйте свои вещи без присмотра в общественных местах.

· Будьте бдительны, если незнакомые люди ищут с вами контакта без видимой причины в общественных местах, например, начитают что-то путано объяснять. Воры могут действовать группой, и один из членов группы отвлекает таким образом внимание жертвы.

· В общественном транспорте обратите внимание на людей, которые меняют места без видимой причины и рассматривают сумки других пассажиров, а также подходят к вам слишком близко.

В среду, 13 июня, начинается кампания #ProtectYourPocket («Защити свои карманы»), цель которой – напомнить, как человек может защитить свое имущество, чтобы не стать жертвой карманного вора. В кампании принимают участие 22 страны Европейского союза.

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