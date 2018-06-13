Полиция призывает не терять бдительности, чтобы не стать жертвой карманников

Важно помнить:

· Карманные воры действуют в местах большого скопления народа. Вор умеет выбрать такой момент, чтобы его действия остались незамеченными.

· Не храните ценные вещи во внешнем кармане рюкзака. В общественном транспорте держите сумку или рюкзак перед собой.

· Не храните документы, деньги, телефоны во внешних карманах одежды.

· Держите сумку так, чтобы ее было бы трудно вырвать из рук.

· Не оставляйте свои вещи без присмотра в общественных местах.

· Будьте бдительны, если незнакомые люди ищут с вами контакта без видимой причины в общественных местах, например, начитают что-то путано объяснять. Воры могут действовать группой, и один из членов группы отвлекает таким образом внимание жертвы.

· В общественном транспорте обратите внимание на людей, которые меняют места без видимой причины и рассматривают сумки других пассажиров, а также подходят к вам слишком близко.

В среду, 13 июня, начинается кампания #ProtectYourPocket («Защити свои карманы»), цель которой – напомнить, как человек может защитить свое имущество, чтобы не стать жертвой карманного вора. В кампании принимают участие 22 страны Европейского союза.