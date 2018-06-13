Бизнес на пенсионных ступенях в Эстонии процветает

Из обзора рынка финансовых услуг, составленного Финансовой инспекцией, выясняется, что объем общественных инвестиционных фондов, в том числе, пенсионных фондов вырос прошлом году на 679 миллионов евро, то есть на 18 процентов - до 4,4 миллиарда евро. Сумма была бы весьма красивой, если бы не то обстоятельство, что бизнес наших инвестиционных фондов практически живет лишь за счет пенсионных фондов, пишет Postimees.
Инвестиционные фонды Swedbank в прошлом году дали из доходов в пенсионные фонды второй ступени в качестве платы за услугу 78, SEB Varahaldus – 75 и LHV Varahaldus – целых 97 процентов. Luminor Pensions занимается только пенсионными фондами второй и третьей ступеней, а Tuleva (предположительно, изначально) только пенсионными фондами второй ступени.
Прибыль принесли пенсионные фонды второй ступени SEB Varahaldus – около половины, у Swedbank – 83 процента, а LHV Varahaldus заработал на второй ступени большую прибыль, чем вся фирма целиком.
Если бизнес пенсионных фондов второй ступени процветает, то бизнес других общественных инвестиционных фондов прозябает.
По данным Финансовой инспекции, по состоянию на конец 2007 года общий объем зарегистрированных в Эстонии инвестиционных фондов составлял 2,2 миллиарда евро, из которых объем пенсионных фондом был 709 миллионов евро, а это означает, что фонды второй ступени составляли треть об общего объема инвестиционных фондов.
Фонды акций сократились вполовину
В прошлом году фонды второй ступени составляли 82 процента от всего объема инвестиционных фондов. Фонды акций, которые должны были бы быть первым и на фоне пенсионных фондов большей части населения страны практически единственным инвестиционным объектом, потеряли более половины своих объемов.
Если в 2007 году общий объем фондов акций составлял 1,2 миллиарда евро, то в прошлом году он был лишь 0,4 миллиарда евро, причем, их количество остается весьма стабильным (объем в 300-400 миллионов евро), начиная с 2010 года, в то же время цены на акции заметно выросли.
В явной тенденции спада оказалось количество пайщиков инвестиционных фондов, которое сократилось с 32 100 в 2007 году до 7919 – в прошлом году.
По словам специалистов, главной причиной разрушения бизнеса инвестиционных фондов являются малые сбережения эстонцев, излишнее давление регуляций, а также то, что местные банки занимаются долями сотен иностранных инвестиционных фондов, копировать которые здесь нет смысла.
«Наш уровень финансовых сбережений по-прежнему уступает многим другим странам Центральной и Восточной Европы. Я не верю, что за этим стоит малое количество предлагаемых возможностей, куда можно было бы вложить сбережения», - объяснил руководитель Инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла.
«За годы через Swedbank можно было инвестировать в сотни инвестиционных фондов. Были представлены все возможные регионы, сектора, классы имущества, темы и так далее. Но в них инвестировали очень осторожно, и из-за выросшей регулятивной нагрузки стало неразумно и дальше держать все эти предложения», - сказал он.
По словам представителя банка, со стороны Европы давят все появляющиеся новые регуляции (например, Mifid II и так далее), которые явно, учитывая так называемый рынок старой Европы, основаны на разумных основаниях. Однако это связано с реальностью: при нашем низком уровне сбережений и маленьком объеме финансовых сбережений их применение оказывается выше наших сил, поскольку становится неразумно затратным.
«Мы оказались в ситуации, когда решение, предназначенное для массового клиента из-за пределов пенсионных фондов, сегодня предлагает, по сути, только Swedbank», - говорит Тамла.
«Так, например, возможности инвестирования для классического розничного инвестора из фонда в фонд другие либо закрыли, либо не занимаются этим сами. В течение двух лет мы видим, как касающаяся еврофондов (в принципе, обычные инвестиционные фонды) регуляция под названием UCITS V заставила закрыть на местном рынке некоторые фонды, направленные на розничного инвестора», - объяснил он.
По словам Тамла, им удалось в последние годы избежать сокращения фондов, но правда заключается в том, что из-за растущей регулятивной нагрузки нужно искать решения, как становиться еще более эффективными в другой деятельности.
Член правления SEB Varahaldus Свен Кунзинг сказал, что они являются одной частью подразделения банка SEB Investment Management и на месте ведут два бизнеса, которыми нет смысла заниматься в Швеции.
«Из Таллинна мы управляем инвестициями акций в Восточной Европе (в Люксембурге и в Швеции) и пенсионными фондами Эстонии. Эти два бизнеса сейчас более-менее равны по размерам в плане объема обслуживаемого имущества. Другими фондами (вроде глобальных акций, европейских акций и так далее) управляет глобальная организация, которая занималась этим со времен основания SEB», - объяснил Кунзинг.
Меняющаяся местная регуляция
«Мы не считаем разумным создавать здесь копии глобальной продукции – это было бы просто неэффективно и абсолютно не востребовано. SEB предлагает выбор уже имеющихся глобальных фондов SEB IM AB, в числе прочего, Восточно-Европейский фонд, управляемый нашим AS SEB Varahaldus», - сказал он.
«Пенсионные фонды важны для местных клиентов, их окружает очень специфичная, недетальная и постоянно меняющаяся местная регуляция, их торговый процесс, конкуренты и вся логика уникальны, клиенты только местного происхождения. В определенном смысле можно использовать местные инвестиции. Поэтому и управление этими фондами разумно организовывать на месте».
Дела руководимых пенсионными фондами фирм по управлению имуществом в прошлом году, как и прежде, шли хорошо. Общий оборот предприятий вырос на 7,5 процентов - до 43,8 миллиона евро, из которых доходы, связанные пенсионными фондами второй ступени, выросли на семь процентов - до 37 миллионов евро.
Прибыль выросла соответственно на 7,2 процента – до 15,4 миллиона – и на 12,5 процента – до 14 миллионов евро. Меньше всего, на три процента – до 13,3 миллиона евро – вырос доход LHV Varahaldus, а LHV оказался единственным банком, чья прибыль снизилась (на пять процентов – до 5,8 миллиона евро).
За более слабыми по сравнению с другими результатами LHV стоит резкое снижение административных плат, исходящая из перехода пенсионных фондов банка Danske, а также приход пенсионного сообщества Tuleva, в который переходит все больше людей явно из пенсионных фондов LHV. Чистый доход снизил и связанный с дивидендами подоходный налог, который составил один миллион евро.
Кроме LHV Varahaldus дивиденды выплатили и Инвестиционные фонды Swedbank (2,9 миллиона евро), а Luminor Pensions снизил капитал акций на 2,5 миллиона евро и вернул их собственнику. LHV Varahaldus заплатил доход собственника в размере 3,8 миллиона евро.