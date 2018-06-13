Бизнес на пенсионных ступенях в Эстонии процветает

Инвестиционные фонды Swedbank в прошлом году дали из доходов в пенсионные фонды второй ступени в качестве платы за услугу 78, SEB Varahaldus – 75 и LHV Varahaldus – целых 97 процентов. Luminor Pensions занимается только пенсионными фондами второй и третьей ступеней, а Tuleva (предположительно, изначально) только пенсионными фондами второй ступени.

Пенсионные фонды. ФОТО: A P

Прибыль принесли пенсионные фонды второй ступени SEB Varahaldus – около половины, у Swedbank – 83 процента, а LHV Varahaldus заработал на второй ступени большую прибыль, чем вся фирма целиком.

Если бизнес пенсионных фондов второй ступени процветает, то бизнес других общественных инвестиционных фондов прозябает.

По данным Финансовой инспекции, по состоянию на конец 2007 года общий объем зарегистрированных в Эстонии инвестиционных фондов составлял 2,2 миллиарда евро, из которых объем пенсионных фондом был 709 миллионов евро, а это означает, что фонды второй ступени составляли треть об общего объема инвестиционных фондов.

Фонды акций сократились вполовину

В прошлом году фонды второй ступени составляли 82 процента от всего объема инвестиционных фондов. Фонды акций, которые должны были бы быть первым и на фоне пенсионных фондов большей части населения страны практически единственным инвестиционным объектом, потеряли более половины своих объемов.

Если в 2007 году общий объем фондов акций составлял 1,2 миллиарда евро, то в прошлом году он был лишь 0,4 миллиарда евро, причем, их количество остается весьма стабильным (объем в 300-400 миллионов евро), начиная с 2010 года, в то же время цены на акции заметно выросли.

В явной тенденции спада оказалось количество пайщиков инвестиционных фондов, которое сократилось с 32 100 в 2007 году до 7919 – в прошлом году.

По словам специалистов, главной причиной разрушения бизнеса инвестиционных фондов являются малые сбережения эстонцев, излишнее давление регуляций, а также то, что местные банки занимаются долями сотен иностранных инвестиционных фондов, копировать которые здесь нет смысла.

«Наш уровень финансовых сбережений по-прежнему уступает многим другим странам Центральной и Восточной Европы. Я не верю, что за этим стоит малое количество предлагаемых возможностей, куда можно было бы вложить сбережения», - объяснил руководитель Инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла.

«За годы через Swedbank можно было инвестировать в сотни инвестиционных фондов. Были представлены все возможные регионы, сектора, классы имущества, темы и так далее. Но в них инвестировали очень осторожно, и из-за выросшей регулятивной нагрузки стало неразумно и дальше держать все эти предложения», - сказал он.

По словам представителя банка, со стороны Европы давят все появляющиеся новые регуляции (например, Mifid II и так далее), которые явно, учитывая так называемый рынок старой Европы, основаны на разумных основаниях. Однако это связано с реальностью: при нашем низком уровне сбережений и маленьком объеме финансовых сбережений их применение оказывается выше наших сил, поскольку становится неразумно затратным.