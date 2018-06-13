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Спасатели: площадь лесного пожара под Таллинном не увеличилась

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ФОТО: Mihkel Maripuu

В ночь на среду лесной пожар в деревне Википалу Харьюского уезда не распространился дальше, в среду продолжаются работы по тушению пожара.

Пожар в Википалу является локальным и к утру среды не распространился дальше. В то же время площадь пожара по-прежнему составляет около 200 гектаров, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в воскресенье в деревне Википалу волости Ания Харьюского уезда, к вечеру понедельника составляла около 200 гектаров. В понедельник в самые напряженные часы борьбы с огнем в операции участвовали до 166 человек — спасатели, добровольцы, члены Кайтселийта, местные жители, а также экипаж вертолета департамента полиции и погранохраны. Во вторник пожар тушением пожара занималось около 100 человек.

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