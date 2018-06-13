Врачи об алкогольной политике: на первом месте должно быть здоровье, а не акцизный доход

"Наша алкогольная политика на верном пути. Поскольку употребление алкоголя растет обычно в период экономического роста и повышения зарплат, то в прошлом году оно существенно не изменилось. Приграничная торговля не увеличила употребление алкоголя, как ожидали производители и торговцы. Их мнение, что более высокая цена заставит эстонцев больше пить, не подтвердилось", — написано в общем заявлении Союза врачей и Общества семейных врачей Эстонии.

Конечно, очень важно формировать отношение общества и позицию молодежи, добавили врачи. "Поэтому странно периодически посылать в СМИ сообщения, согласно которым распитие алкоголя будто бы относится к правам человека, а латвийские продавцы спиртного — исключительные патриоты", — говорится в заявлении.