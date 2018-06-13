Врачи об алкогольной политике: на первом месте должно быть здоровье, а не акцизный доход

Врачи поддерживают снижение доступности алкоголя и ограничение его рекламы, поскольку на первом место должно быть здоровье людей, а не акцизный доход, написано в общем заявлении Союза врачей Эстониии и Общества семейных врачей, передает Postimees.
"Наша алкогольная политика на верном пути. Поскольку употребление алкоголя растет обычно в период экономического роста и повышения зарплат, то в прошлом году оно существенно не изменилось. Приграничная торговля не увеличила употребление алкоголя, как ожидали производители и торговцы. Их мнение, что более высокая цена заставит эстонцев больше пить, не подтвердилось", — написано в общем заявлении Союза врачей и Общества семейных врачей Эстонии.
Конечно, очень важно формировать отношение общества и позицию молодежи, добавили врачи. "Поэтому странно периодически посылать в СМИ сообщения, согласно которым распитие алкоголя будто бы относится к правам человека, а латвийские продавцы спиртного — исключительные патриоты", — говорится в заявлении.
И хотя цифры, которые отражают возникающие с связи с алкоголем заболевания и смертность, начинают падать, на данный момент они все еще высоки. "Все наши слова и поступки должны показывать молодежи, что жизнь предлагает столько всего, гораздо более стоящего и замечательного, чем алкоголь и наркотики", — написано в заявлении.