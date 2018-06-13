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«Бог сказал, что у тебя есть конверт с деньгами, отдай его мне»: осторожно, секты!

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ФОТО: Русский TVNET

«Мы не анализируем, мы не полагаемся на свои мысли, мы отдаем свое сердце и разум богу. Мы доверяем тебе, господи, веди нас за собой». Десятки людей, скандирующие эту и подобные фразы, вытянув перед собой руки, чуть позже, не выходя из состояния транса, опустошат свои кошельки и карманы. «Не жалейте, бог все приумножит. Пусть даже вам нечего будет есть», - скандируют лидеры, именующие себя апостолами Иисуса Христа. В Латвии существует более ста сект, в том числе радикальные псевдорелигиозные организации, использующие на своих собраниях гипноз и практикующие экзорцизм. Русский TVNET со скрытой камерой побывал на служениях некоторых из них.

Понедельник. Час пик. Я спешу на электричку. На привокзальной площади, у Origo, мне вручают глянцевую листовку. «Служение разрешения проклятья в финансовой сфере», - ближайшее мероприятие, которое в Риге проводит духовный центр «Возрождение». Чуть позже, посетив субботнее собрание секты, я узнаю, что приумножить финансы, улучшить материальное благосостояние возможно лишь пожертвовав богу все то, что я уже имею. Адепты «Возрождения» улучшают свое благосостояние путем изгнания дьявола, поселившего в них дух нищеты. Да, это все происходит в Риге, на улице Араишу, где арендуют помещение последователи секты украинского происхождения, во главе которой стоит скандально известный Владимир Мунтян.

«У каждого человека есть свой гуру, и ваше счастье, если вы с ним не встретитесь»

В Латвии существует более ста сект. Аферисты, нередко имевшие уголовное прошлое, именуют себя не только апостолами, провидцами и посланниками Иисуса Христа, но и специалистами личностного роста платинового уровня и преуспевающими бизнес коучами.

Есть в Латвии и секты псевдомедицинской направленности, лидеры которых занимаются антинаучной практикой, именуя себя ясновидящими и целителями.

Представитель организации «Антисект» Светлана Крылова, которая занимается реабилитацией людей, признавших свою зависимость от деструктивных культов, рассказывает, что сегодня в центре секты далеко не всегда лежит идея коммуникации с богом.

Так, например, Секта Саентологии ищет своих последователей, предлагая пройти «Оксфордский тест», который к одноименному учебному заведению не имеет никакого отношения. После выполнения теста якобы эксперты сообщают, что с помощью научного подхода можно исправить сферы, в которых диагностированы некие отклонения - так, «работая над своими слабыми сторонами», человек становится адептом секты со всеми атрибутами деструктивного культа - контролем сознания, поведения, информации.

Неправильно считать, что влиянию сект подвержены лишь люди с низким уровнем образования, страдающие депрессией или находящиеся в постоянном поиске «смысла жизни».

Адепты секты саентологии — стремящиеся к личностному росту амбициозные молодые люди, часто с высшим образованием, желающие «прокачать» свои профессиональные способности. Среди последователей неопятидесятников - творческая молодежь, которая попала в секту, посетив «ознакомительную тусовку».

Крылова рассказывает профессиональную шутку: «У каждого человека есть свой гуру, и ваше счастье, если вы никогда с ним не встретитесь».

Фестивали, тусовки и диджеи под покровительством секты

Последователей в лице молодежи ищут и другие деструктивные религиозные культы. В разделе «Молодежное служение» на домашней странице секты Prieka Vēsts написано: «Быть христианином - стильно. Христианская молодежь имеет полное право и возможности быть стильной, быть сытой, иметь возможность хорошо отдохнуть, жить в безопасности, иметь высокие цели в жизни и мечты. Быть рэпером или скейтером, слушать метал или симфонию. Бога никто не может ограничить. Бог не является посредственностью. И совершенно определённо Бог не хочет, чтобы ты был таким».

Община Prieka Vēsts образовалась несколько десятков лет назад, когда группа единомышленников откололась от рижской Баптистской церкви «Голгофа». Организацией руководит семейная пара - Вилнис и Лига Глешке. Их молодой сын вместе со своей женой также проводят служения. Религиозный культ занимается не только просветительской и образовательной работой, но и организовывает развлекательные мероприятия — на летнем молодежном фестивале, который пройдет в конце июня, будут выступать музыкальные группы и латвийские диджеи.

После богослужения в Prieka Vēsts ко мне подходит молодая девушка. Мы выходим из здания, которое больше напоминает современный конференц-холл, чем «божий дом».

- Добрый вечер! Вы у нас впервые?

- Да.

- А я хожу сюда уже восемь лет. Приходите еще, у нас здесь очень хорошо!

Девушка, которая еще час назад вытягивала перед собой руки и раскачивалась словно маятник на служении, больше напоминающее сеанс массового гипноза, садится на велосипед и уезжает.

Разъезжаются по домам и другие адепты Prieka Vēsts – некоторые садятся в недешевые автомобили, на время служения оставленные на охраняемой парковке комплекса.

«Главная проверка веры - ваши деньги»

Руководитель организации «Антисект» Виктор Ёлкин объясняет, в 90-х и начале 2000-х многие секты в Латвии практиковали массовые сеансы экзорцизма, гипноз и «психологическую раскачку» для того, чтобы выманить у своих адептов как можно больше средств: «В основном это были пятидесятники, „Новое поколение“ и Prieka Vēsts. Сегодня все эти религиозные культы стали менее радикальными. Накал снизился, многие практики, которые широко применялись еще 10-15 лет назад, сейчас исчезли из их повседневных служений, однако могут происходить в „закрытом формате“».

Источник Русского TVNET, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что несколько лет назад, после рождественского богослужения в Prieka Vēsts, всех новичков пригласили за сцену - пасторы настойчиво интересовались о месте работы, личной жизни и проблемах новоприбывших. После у каждого желающего была возможность очиститься с помощью специального обряда. «Они прислоняли ладонь к голове, люди начинали трястись, падали на пол. Потом пришел человек с черным мешком, куда адепты секты клали пожертвования. Некоторые из них доставали из своих кошельков сотни евро», - рассказала девушка, которую на богослужение позвали ее знакомые.

Ёлкин рассказывает — убедиться в том, насколько профессионально «обрабатывают» прихожан лидеры сект, можно посмотрев записи некоторых « конференций. В качестве примера руководитель «Антисект» приводит метод работы Ансельма Мадубуко, которого часто выступал на служениях Алексея Ледяева — основателя и пастора тоталитарной секты «Новое поколение».

«На конференции в разных формах обмусоливалась притча о том, как Петр решил последовать примеру Христа и попытался пойти по воде, но испугавшись, начал тонуть. „Верующий может - неверующий не может. Вы хотите быть верующими?“ - на протяжении долгого времени идет проработка, весь манеж сидит в напряжении. И вот когда собравшиеся начинают ликовать, пастор говорит: „Вы хотите проверку вашей веры? Главная проверка - ваши деньги“.

Это была середина 2000-х, часть людей уже перешла на кредитные карточки, соответственно суммы, которую в измененном сознании человек готов пожертвовать, у пришедших наличными могло и не быть. Чтобы адепт после служения не передумал расставаться с деньгами, представители «Нового поколения» просили прихожан написать сумму, которую те обязуются принести в «божий дом» в течение нескольких дней.

„Вы заключили договор с богом, вы дали обязательство“, - говорили им. Естественно, после таких слов фанатично верующий человек эту сумму приносил. Известно, что в состоянии измененного сознания многие были готовы отдать все деньги, которые у них были с собой».

Как жители Латвии переписывают свое имущество

На субботнем собрании последователей «Возрождения» пастор из Украины, которая «получила откровение о том, что ей надо служить в Латвии», делится якобы личным опытом - бог сказал ей, что она должна довериться ему, отдав все свои накопления, после чего они многократно приумножатся.

«Творец обратился ко мне — в твоей тумбочке у кровати лежит жёлтый конверт, отдай его церкви. Я несколько дней была сама не своя, и лишь принеся деньги пастору, я обрела спокойствие».

Собравшиеся восторженно аплодируют и кричат «Аллилуя».

«Никогда не задумывайтесь, на что потратить деньги — на духовное или на материальное. Лучше не поешьте, но душа ваша не должна испытывать голод. Раньше я была человеком с нищенским мышлением, а сейчас понимаю — ну вот была у меня машина, я на ней поездила и отдала богу».

Жители Латвии, находясь под влиянием лидеров деструктивных культов, готовы не только жертвовать огромные суммы, но и переписывать на псевдо-религиозные организации свое имущество.

Известно, что в 2013 году лидер братства Адвентистов седьмого дня уговорил прихожанку переписать на его церковь свою квартиру в Риге.

В 2011 году похожее произошло в секте Durgas templis, которая неоднократно меняла названия, а также была оштрафована Центром защиты прав потребителей за недобросовестную коммерческую практику, - одна уважаемая жительница Латвии переписала на лидера секты две свои квартиры.

Вернуть подаренное сектантам имущество, по словам Ёлкина, достаточно сложно. Представитель «Антисект» неоднократно выступал на судебных заседениях, связанных с подобными случаями.

«С правовой точки зрения, состояние аффекта является краткосрочным. Нахождение же в секте - это долгосрочное состояние, и мы не можем характеризовать его как состояние аффекта. В таких вопросах необходимо консультироваться с юристом, - либо признавать, что в момент оформления сделки человек был в невменяемом состоянии, что может навредить его репутации, либо оперировать тем, что человек был введен в заблуждение», - поясняет эксперт.

Найти управу на секты достаточно сложно — до 2013 года ответственной организацией, которая занималась контролем и регистрацией религиозных движений, было Управление по делам религий. Пять лет назад управление расформировали, а его функции передали Регистру предприятий и Министерству юстиции.

«Не сказать, что деятельность сект сильно регулировалась и во времена существования специального управления. В 90-х годах были отдельные попытки навести порядок, но после того, как руководство управления столкнулось с определенными трудностями, все это прекратилось. Это было больше регистрационно-статистическое управление, нежели серьезное регулирование», - комментирует Ёлкин. Организация «Антисект» каждый месяц получает несколько писем, в которых близкие вовлеченных в секты людей просят о помощи. «Вытащить» из деструктивных культов удаётся далеко не всех - и пока психологи разрабатывают новые стратегии оказания помощи людям, попавшим в зависимость, кто-то складывает в конверт свои накопления, чтобы отнести десятину в «дом божий»...

Русский TVNET побывал на собраниях некоторых религиозных культов со скрытой камерой, пообщался с людьми, состоявшими в сектах, компетентными экспертами, и в рамках проекта «Осторожно, секты!» готов рассказать о том, что происходит за закрытыми дверями так называемых духовных центров и после того, как вы единожды посетите подобные служения, правовом регулировании деятельности псевдо-религиозных учреждений и их методах воздействия на психику человека. Следующая публикация - уже в эту пятницу.

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