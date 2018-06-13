«Бог сказал, что у тебя есть конверт с деньгами, отдай его мне»: осторожно, секты!

„Вы заключили договор с богом, вы дали обязательство“, - говорили им. Естественно, после таких слов фанатично верующий человек эту сумму приносил. Известно, что в состоянии измененного сознания многие были готовы отдать все деньги, которые у них были с собой».

Как жители Латвии переписывают свое имущество

На субботнем собрании последователей «Возрождения» пастор из Украины, которая «получила откровение о том, что ей надо служить в Латвии», делится якобы личным опытом - бог сказал ей, что она должна довериться ему, отдав все свои накопления, после чего они многократно приумножатся.

«Творец обратился ко мне — в твоей тумбочке у кровати лежит жёлтый конверт, отдай его церкви. Я несколько дней была сама не своя, и лишь принеся деньги пастору, я обрела спокойствие».

Собравшиеся восторженно аплодируют и кричат «Аллилуя».

«Никогда не задумывайтесь, на что потратить деньги — на духовное или на материальное. Лучше не поешьте, но душа ваша не должна испытывать голод. Раньше я была человеком с нищенским мышлением, а сейчас понимаю — ну вот была у меня машина, я на ней поездила и отдала богу».

Жители Латвии, находясь под влиянием лидеров деструктивных культов, готовы не только жертвовать огромные суммы, но и переписывать на псевдо-религиозные организации свое имущество.

Известно, что в 2013 году лидер братства Адвентистов седьмого дня уговорил прихожанку переписать на его церковь свою квартиру в Риге.

В 2011 году похожее произошло в секте Durgas templis, которая неоднократно меняла названия, а также была оштрафована Центром защиты прав потребителей за недобросовестную коммерческую практику, - одна уважаемая жительница Латвии переписала на лидера секты две свои квартиры.

Вернуть подаренное сектантам имущество, по словам Ёлкина, достаточно сложно. Представитель «Антисект» неоднократно выступал на судебных заседениях, связанных с подобными случаями.

«С правовой точки зрения, состояние аффекта является краткосрочным. Нахождение же в секте - это долгосрочное состояние, и мы не можем характеризовать его как состояние аффекта. В таких вопросах необходимо консультироваться с юристом, - либо признавать, что в момент оформления сделки человек был в невменяемом состоянии, что может навредить его репутации, либо оперировать тем, что человек был введен в заблуждение», - поясняет эксперт.

Найти управу на секты достаточно сложно — до 2013 года ответственной организацией, которая занималась контролем и регистрацией религиозных движений, было Управление по делам религий. Пять лет назад управление расформировали, а его функции передали Регистру предприятий и Министерству юстиции.

«Не сказать, что деятельность сект сильно регулировалась и во времена существования специального управления. В 90-х годах были отдельные попытки навести порядок, но после того, как руководство управления столкнулось с определенными трудностями, все это прекратилось. Это было больше регистрационно-статистическое управление, нежели серьезное регулирование», - комментирует Ёлкин. Организация «Антисект» каждый месяц получает несколько писем, в которых близкие вовлеченных в секты людей просят о помощи. «Вытащить» из деструктивных культов удаётся далеко не всех - и пока психологи разрабатывают новые стратегии оказания помощи людям, попавшим в зависимость, кто-то складывает в конверт свои накопления, чтобы отнести десятину в «дом божий»...