Галерея: смотрите, как ярко и аппетитно выглядели блюда команд-участниц европейского тура Bocuse d'Or

Обязательными продуктами для приготовления конкурсных блюд в этом году являются: вырезка молодой говядины, зобная железа теленка и рис. К ним необходимо подать три гарнира. Второе блюдо должно включать яйца и итальянский сыр castelmagno. Еще один компонент, который был назван только за день до начала соревнований и должен быть подан к блюду из яиц и сыра - спагетти.