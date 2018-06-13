Галерея: смотрите, как ярко и аппетитно выглядели блюда команд-участниц европейского тура Bocuse d'Or

Вчера завершился европейский отборочный тур всемирного кулинарного конкурса «Золотой Бокюз» - Bocuse d'Or. В этом году двадцать стран-участников представили на суд требовательного жюри роскошные подносы с мясным блюдом
Обязательными продуктами для приготовления конкурсных блюд в этом году являются: вырезка молодой говядины, зобная железа теленка и рис. К ним необходимо подать три гарнира. Второе блюдо должно включать яйца и итальянский сыр castelmagno. Еще один компонент, который был назван только за день до начала соревнований и должен быть подан к блюду из яиц и сыра - спагетти.
Если второе блюдо подавалось на тарелках, то первое - на специально сделанных по этому случаю подносах. Поднос нашей команды был изготовлен эстонскими художниками по металлу - тандемом Ристо Тали & Райнер Каасик Ааслав.
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