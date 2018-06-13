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В среду на бирже началась торговля акциями Tallinna Sadam

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ФОТО: Liis Treimann / Postimees

В 10 часов в среду на Таллиннской бирже Nasdaq началась публичная торговля акциями Tallinna Sadam.

Спрос на предложенные в ходе первичного публичного предложения (IPO) 86,7 млн акций Tallinna Sadam превысил предложение втрое, цена акции составила 1,7 евро и, таким образом, общая сумма предложения составила 147,4 млн евро.

В рамках IPO на продажу выставили до 86,7 млн простых акций AS Tallinna Sadam, в том числе до 75,4 млн новых акций и до 11,3 млн уже существующих. Цена предложения составляла 1,4-1,8 евро за акцию, предложения поступили от 102 институциональных инвесторов из 22 стран и 13 723 розничных инвесторов.

Публичная подписка на акции Tallinna Sadam началась 25 мая, когда предприятие опубликовало проспект и представило заявление о котировке акций на бирже Nasdaq Tallinn.

Комиссия по котировке и надзору Таллиннской биржи Nasdaq разрешила Tallinna Sadam котировать акции в основном списке биржи.

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