ср, 13.06.2018
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  • Фото: в Пярну разгромили и обокрали превращенный в бар автобус

Фото: в Пярну разгромили и обокрали превращенный в бар автобус

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В Пярну обокрали перестроенный в бар автобус.

ФОТО: Erakogu

В ночь с понедельника на вторник неизвестный разбил окна бара-автобуса Üks Buss  и причинил предприятию существенный ущерб, передает Pärnu Postimees.

Из автобуса украли кофемашину, портативный компьютер, телефон Samsung Galaxy S4 Zoom, большое количество алкоголя и деньги. Помимо разбитых, повреждены еще два других окна. Одна из хозяек бара, Элери Курвет, сказала, что предприятию нанесен ущерб более в чем 4000 евро.

Кофемашину нашли сломанной и брошенной неподалеку. Она была в полиэтиленовом пакете, как будто за ней собирались вернуться. Использовать машину больше нельзя, поскольку злоумышленник успел ее разбить.

На записи камеры слежения видно, что между четырьмя и пятью часами утра вокруг автобуса бегал мужчина в сером свитере и светло-серых брюках. Также на видеозаписи можно заметить, что у него была черная сумка через плечо.

По мнению владельцев бара, он ушел пешком и был вынужден выбросить кофемашину, чтобы унести с собой алкоголь.

Курвет подтвердила, что несмотря на происшедшее, бар продолжит работу по графику и  откроется уже сегодня.

"Я не могу его закрыть, скоро будет большой концерт", — отметила она. По ее словам, к выступлению Elephants from Neptune готовились так давно и основательно, что отмена нанесет бизнесу еще больший удар.

От предприятия было направлено заявление в полицию о взломе с кражей. Они будут благодарны, если люди, видевшие в центре города в эту ночь мужчину с большим мешком, позвонят по номеру 5345 2060 или свяжутся с ними по э-мейлу yksbuss@gmail.com.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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