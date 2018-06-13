Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 105 евро!
13 июня 2018 г., 10:16
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 105 евро
Туда-обратно из Таллинна в ЮАР начиная с 463 евро
Туда-обратно из Таллинна в Микронезию начиная с 691 евро
Туда-обратно из Риги на Корфу начиная со 134 евро
Туда-обратно из Риги на Родос начиная со 153 евро
Туда-обратно из Риги в Черногорию начиная со 154 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Сицилию начиная со 150 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Дублин начиная с 80 евро