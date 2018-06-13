ср, 13.06.2018
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 105 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 105 евро!

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Мальта.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 105 евро

Туда-обратно из Таллинна в ЮАР начиная с 463 евро

Туда-обратно из Таллинна в Микронезию начиная с 691 евро

Туда-обратно из Риги на Корфу начиная со 134 евро

Туда-обратно из Риги на Родос начиная со 153 евро

Туда-обратно из Риги в Черногорию начиная со 154 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Сицилию начиная со 150 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Дублин начиная с 80 евро

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