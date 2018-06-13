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Фото: в Нымме продается вилла с замечательной планировкой Предложение для музыкальных фанатов

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ФОТО: KV.EE

Под ныммескими соснами стоит этот дом, в котором большая семья может найти все необходимое для беззаботной роскошной жизни: два этажа, шесть комнат и кое-что еще. 

ФОТО: KV.EE

Построенный в 2005 году дом площадью 336,2 м2 полностью реновирован в 2014 году. В двусветной гостиной с окнами от пола до потолка есть камин и отдельный кухонный уголок. 

ФОТО: KV.EE

В просторном вестибюле матовые стеклянные раздвижные двери отделяют гостиную  от банного комплекса, гардеробной и кабинета. Из просторной гардеробной с продуманным оборудованием есть выход в два гаража. В банном комплексе находятся: баня с электронагревателем Harvia, паровая сауна Helo, ванна и душ. Из предбанника есть выход на большую террасу, освещенную солнцем в течение всего дня.​

ФОТО: KV.EE

Особенность этого необычного дома – музыкальная комната с отдельным входом и звукоизоляцией. 

ФОТО: KV.EE

Много других фотографий и информации ЗДЕСЬ.

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