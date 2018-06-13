Хорошее дело браком не назовут?

Согласно статистике, в развитых странах мира распадается больше половины зарегистрированных браков. Не зарегистрированные, понятное дело, никто не считал. На днях мы обсуждали эту тему с разведенной подругой.
От мужа у нее остались двое детей-дошкольников, мальчик и девочка, оба смышленые, красивые и счастливые. Подруга красавица и умница, с хорошим образованием и работой, на шее у мужа отродясь не сидела, разносторонне развита, детьми занимается с удовольствием. Если бы, например, муж был скатившимся ниже плинтуса люмпеном, распад их семьи можно было хоть как-то понять, но нет, нормальный мужчина, не пьяница, не гуляка, не игрок. А вот не сложилось. Оба говорят, что отношения себя изжили, и вместе было настолько тошно и тяжело, что это стало отражаться на детях – младшая девочка начала кричать по ночам. После развода все устаканилось, дети общаются с обоими родителями, живут по большей части с мамой, но и папа по возможности берет их к себе на каникулы и на все выходные. Вместо мужа подруга завела кота и собаку, чему невероятно рада – бывший супруг категорически запрещал живность в доме. Все счастливы, happy end.
Чаще, конечно, встречаются более драматичные истории, когда разводу предшествуют скандалы, измены, а то и насилие. К тому же, значительная часть бывших мужей становится и бывшими отцами своим детям. Однако я ни разу не встречала женщину, которая бы всерьез захотела вернуть мужа назад. Зато встречала таких, кто вообще бежит от «замужа» как черт от ладана. Как ни странно, все до одной – успешные, интересные и состоявшиеся. Некоторые из этих женщин рожают ребенка без мужа, другие не рожают совсем.
Эту тенденцию старшее поколение считает пугающей, якобы грозит нам катастрофа вселенского масштаба за нежелание следовать традициям предков и создавать патриархальные семьи. Меня же больше пугает то, что происходит в этих якобы крепких и долгоиграющих ячейках общества. Будем честны, если половина браков распадается, то половина второй, не распавшейся половины – такая, что лучше бы развелись.
Например, у моей подруги детства муж – домашний тиран. Он изводит ее молчанием, отнимает телефон, когда идет на работу, не разрешает ей работать, всячески оскорбляет и унижает. «Я тебя кормлю», «ты никто», «ты деградировала» - вот типичные его замечания в адрес супруги. Зато она каждый раз, когда меня встречает, убеждает, что мне тоже пора «найти настоящего мужика» и выйти за него замуж. Видимо, чтобы ей не так обидно было одной в таком вариться.
А вот еще у меня была история с красивой парой, 15 лет вместе, она точеная как статуэтка, он красив как полубог, оба интеллигенты, семейный бизнес, на публике ласковые прозвища в адрес друг друга и нежное касание рук. Так вышло, что сначала мне представили его супругу. А потом в компанию пришел ее муж. И, судя по всему, чуть не заработал инфаркт, ведь пару недель назад он же, даже не сняв обручального кольца, пытался познакомиться со мной в ресторане с целью завести легкую интрижку.
Однако это крайности, чаще всего в семьях отношения просто никакие. Супругам друг на друга наплевать, мужья тихонько подгуливают, жены устали бороться за внимание благоверного и отдают всю свою любовь детям. Или любовникам, тут уж как повезет.
Есть среди моих близких и любящие крепкие пары. Но они такими стали не сразу. Они прошли через такое, что волосы дыбом. Там были измены, расставания, предательства, холодность и бог знает что еще. Длилось это годами, нервы выматывало и здоровье подтачивало изрядно. Да, теперь они могут сказать, что счастливы. Но я все чаще думаю: а оно того стоит? Лет десять прожить в аду, возненавидеть супруга, чтобы потом, может быть, когда-нибудь в семье наступил мир. Без всяких гарантий, что он снова не рухнет однажды. Я не уверена. Не лучше ли было бы эти десять лет жить счастливо, но без супруга? Скольким из нас приходится отказываться от себя, своих увлечений, убеждений и стремлений ради традиционной семьи? Какой процент из этих людей потом, когда жизнь станет клониться к закату, сможет честно себе сказать, что эта жертва была не напрасна?
Меня недавно упрекнули в эгоизме, карьеризме и нежелании «быть настоящей женщиной», то есть уйти с работы, или работать неполный день в непыльном офисе, убирать, готовить, стирать и рожать. И никаких хобби, споров с будущим мужем, путешествий и целей помимо создания семьи. Собеседник патетически восклицал, что к старости у меня будет только собака и воспоминания о работе, буду я одинока и несчастна. Насчет одиночества он загнул, конечно, у общительного человека всегда будет, с кем в кино сходить, хотя я все больше предпочитаю почитать книгу дома. Но вот против старости с собакой я абсолютно ничего не имею. Чаще, правда, женщинам грозят старостью с 40 кошками. Любительницы животных искренне отвечают, что лучше с 40 кошками, чем с одним чужим и надоевшим мужчиной. Я заметила, что особенный протест новая реальность вызывает именно у мужчин, это они злятся и пытаются вернуть нас в лоно семьи, хотя лет пять назад наш сильный пол на всех углах кричал, что в браке заинтересованы только женщины. Как оказалось, парни блефовали.
В просвещенной Европе 21 века, где женщина может прилично зарабатывать, учиться и путешествовать без сопровождения, мужчине нужно сильно постараться, чтобы убедить суженую променять все это – на него одного. Согласитесь, весьма сомнительная сделка.