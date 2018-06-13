Хорошее дело браком не назовут?

От мужа у нее остались двое детей-дошкольников, мальчик и девочка, оба смышленые, красивые и счастливые. Подруга красавица и умница, с хорошим образованием и работой, на шее у мужа отродясь не сидела, разносторонне развита, детьми занимается с удовольствием. Если бы, например, муж был скатившимся ниже плинтуса люмпеном, распад их семьи можно было хоть как-то понять, но нет, нормальный мужчина, не пьяница, не гуляка, не игрок. А вот не сложилось. Оба говорят, что отношения себя изжили, и вместе было настолько тошно и тяжело, что это стало отражаться на детях – младшая девочка начала кричать по ночам. После развода все устаканилось, дети общаются с обоими родителями, живут по большей части с мамой, но и папа по возможности берет их к себе на каникулы и на все выходные. Вместо мужа подруга завела кота и собаку, чему невероятно рада – бывший супруг категорически запрещал живность в доме. Все счастливы, happy end.

Чаще, конечно, встречаются более драматичные истории, когда разводу предшествуют скандалы, измены, а то и насилие. К тому же, значительная часть бывших мужей становится и бывшими отцами своим детям. Однако я ни разу не встречала женщину, которая бы всерьез захотела вернуть мужа назад. Зато встречала таких, кто вообще бежит от «замужа» как черт от ладана. Как ни странно, все до одной – успешные, интересные и состоявшиеся. Некоторые из этих женщин рожают ребенка без мужа, другие не рожают совсем.

Эту тенденцию старшее поколение считает пугающей, якобы грозит нам катастрофа вселенского масштаба за нежелание следовать традициям предков и создавать патриархальные семьи. Меня же больше пугает то, что происходит в этих якобы крепких и долгоиграющих ячейках общества. Будем честны, если половина браков распадается, то половина второй, не распавшейся половины – такая, что лучше бы развелись.

Например, у моей подруги детства муж – домашний тиран. Он изводит ее молчанием, отнимает телефон, когда идет на работу, не разрешает ей работать, всячески оскорбляет и унижает. «Я тебя кормлю», «ты никто», «ты деградировала» - вот типичные его замечания в адрес супруги. Зато она каждый раз, когда меня встречает, убеждает, что мне тоже пора «найти настоящего мужика» и выйти за него замуж. Видимо, чтобы ей не так обидно было одной в таком вариться.