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  • Группа G: английская молодежь, бельгийские надежды и парочка аутсайдеров

Группа G: английская молодежь, бельгийские надежды и парочка аутсайдеров

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ФОТО: Eric Vidal / Reuters / Scanpix

В предпоследней группе ЧМ собрались сборные Бельгии, Англии, Туниса и Панамы.

Ничего не поделаешь, но группа - самая слабая на турнире. Повезет тому кто получит в соперники Англию, чей потолок на турнире - 1/8 финала, чуть сложнее будет с Бельгией, там собраны игроки очень приличного уровня, правда, тренер.... Роберто Мартинеса на родине не особо жалуют. Если он работал в России, его бы точно назвали "физруком". Вычеркнув Наинголлана из списка участников ЧМ, Мартинес вычеркнул себя из списка обожания фанатов бельгийской команды: по мнению болельщиков без игрока "Ромы" сборная потеряла если не треть, то точно четверть своей силы в центре поля.

Хотя талантов у бельгийцев много - де Брёйне, Куртуа, Эден Азар, Компани... Кто-то, как Фейллани, сдал с момента ЧЕ-2016, кто-то, как Витцель, поехал в Китай за длинным юанем, а у Азара и Куртуа за плечами дико нервный сезон в "Челси". В общем для бельгийцев в очередной раз сложится все очень непросто - из группы выйдут, но превзойти достижение ЧМ-1986, 1/4 финала, будет нереально.

Англичане впервые едут на ЧМ не в статусе команды от которой что-то ждут. Победа на ЧМ-1966 и успехи ЧМ-1990 и ЧЕ-1996 уже практически позабыты, покрывшись слоем историчекой пыли, только лишь имя наставника англичан, Гарета Саутгейта, напоминает о том злосчастном пенальти в полуфинале 22-летней давности против Германии. Теперь Саутгейт - рулевой сборной Англии, а в составе "Львов" много талантливой молодежи из топовых клубов Европы, которой нужно набраться опыта. Да, сошло поколение Лэмпарда и компании, но, признаемся, что на уровне сборной Лэмпард, Коул, Бекхэм, Крауч и товарищи проваливались так часто, что окончательно стерли Англию с той доски, на которой пишут имена фаворитов континентального или мирового первенства.

Как обычно у англичан проблема с вратарями. Кто после Дэвида Симэна играет из англичан в топ-клубе? Последним был Джо Харт, ляпы которого надоели Саутгейту и Джо в Россию не едет. Вратари у англичан из "Стока", "Эвертона" и "Бернли". Топ-клубы? Отнюдь.

Зато с поелвыми игроками более-менее порядок: Кэхилл, Уолкер, Магуаер, Лингард, Алли, Стерлинг с партнерами постараются разрушить атаки соперников и первым пасом начать атаку, где ее постараются завершить чертовски талантливые парни из "Шпор", "Юнайтед, "Лестера" и "Арсенала: Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейми Варди, естественно, и Дэнни Уэлбек. Линия атаки это то, что может, при определенных обстоятельствах сделать англичан "андердогом".

Панамцы впервые пробились на ЧМ и этим фактом в государстве известным своим каналом и диктатором Норьегой будут гордиться еще очень долго. Вряд ли игроки, имен которых европейские болельщики не знают, смогут что-то противопоставить бельгийцам и англичанам. Правда некоторых панамцев должны знать любители футбола Румынии, Словакии, Бельгии (два панамца выступают за "Гент") и Испании. Остальные играют в Коста-Рике, домашнем чемпионате, а самое большое количество легионеров прибудет из США. Терять панамцам нечего. Ловить еще меньше. Поэтому новички мундиалей будут играть в свое удовольствие и если победят Тунис, то поездка в Россию будет признана суперуспешной.

"Орлы Карфагена" могут потерять все шансы на выход из группы уже после первых двух матчей, где их ждут англичане и бельгийцы. Если в защите и полузащите все у Туниса нормально, то травма основного форварда, Юсефа Мсакни, серьезно ударила по команде Набиля Маалули. Скорее всего Тунис займет третье место в группе, не прыгнув выше головы, но и не опозорившись. Для победы над Панамой класса игроков из чемпионатов Туниса, Турции и середняков чемпионата Франции, хватит, а отобрать очки у фаворитов можно будет только при изрядной доле везения.

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