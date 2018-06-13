В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро
13 июня 2018 г., 10:43
В Нарве во вторник была предпринята попытка кражи металлических труб, в результате которой предприятие понесло существенный материальный ущерб.
12 июня в полицию поступило сообщение, что с территории предприятия на улице Тийги в Нарве пытаются украсть металлические трубы, сообщила в среду пресс-служба Идаской префектуры.
Нарушители резали трубы на части и укладывали в автомобиль. Прибывшая на место полиция задержала троих мужчин в качестве подозреваемых. Они были доставлены в арестный дом, сообщает rus.err.ee.
По первоначальным данным, размер причиненного ущерба составляет 15 000 евро.