В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро

12 июня в полицию поступило сообщение, что с территории предприятия на улице Тийги в Нарве пытаются украсть металлические трубы, сообщила в среду пресс-служба Идаской префектуры.

Нарушители резали трубы на части и укладывали в автомобиль. Прибывшая на место полиция задержала троих мужчин в качестве подозреваемых. Они были доставлены в арестный дом, сообщает rus.err.ee.