ср, 13.06.2018
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  • В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро

В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро

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Металлические трубы. Иллюстративное фото.

ФОТО: STEFAN HEUNIS / AFP

В Нарве во вторник была предпринята попытка кражи металлических труб, в результате которой предприятие понесло существенный материальный ущерб.

12 июня в полицию поступило сообщение, что с территории предприятия на улице Тийги в Нарве пытаются украсть металлические трубы, сообщила в среду пресс-служба Идаской префектуры.

Нарушители резали трубы на части и укладывали в автомобиль. Прибывшая на место полиция задержала троих мужчин в качестве подозреваемых. Они были доставлены в арестный дом, сообщает rus.err.ee.

По первоначальным данным, размер причиненного ущерба составляет 15 000 евро.

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