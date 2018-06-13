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  • Британия будет выдавать визы основателям ИТ-стартапов

Британия будет выдавать визы основателям ИТ-стартапов

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Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA Images

Британия начнет выдавать специальные визы основателям стартапов в сфере высоких технологий с весны 2019 года, сообщила канцелярия премьера Соединенного Королевства.

В среду, 13 июня, премьер-министр страны Тереза Мэй проведет «круглый стол» с участием около 180 руководителей и представителей наиболее динамично развивающихся технологических компаний и стартапов с тем, чтобы рассказать им о возможностях ведения бизнеса в Британии, в том числе после Brexit, пишет РИА Новости.

«Премьер подтвердит запуск нового типа виз для основателей стартапов, что призвано привлечь основателей компаний в Великобританию. Новые визы (Start-Up Visa) для предпринимателей будут выдаваться с весны 2019 года. Они заменят визы, которые выдавались только выпускникам вузов. Теперь их получение будет возможно и одаренными бизнесменами – основателями собственных компаний. Возможность их получения будет распространяться и на тех, кто играет значительную роль в поддержке кандидатов на получения такой визы», — говорится в заявлении канцелярии премьера.

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