Британия будет выдавать визы основателям ИТ-стартапов

В среду, 13 июня, премьер-министр страны Тереза Мэй проведет «круглый стол» с участием около 180 руководителей и представителей наиболее динамично развивающихся технологических компаний и стартапов с тем, чтобы рассказать им о возможностях ведения бизнеса в Британии, в том числе после Brexit, пишет РИА Новости .

«Премьер подтвердит запуск нового типа виз для основателей стартапов, что призвано привлечь основателей компаний в Великобританию. Новые визы (Start-Up Visa) для предпринимателей будут выдаваться с весны 2019 года. Они заменят визы, которые выдавались только выпускникам вузов. Теперь их получение будет возможно и одаренными бизнесменами – основателями собственных компаний. Возможность их получения будет распространяться и на тех, кто играет значительную роль в поддержке кандидатов на получения такой визы», — говорится в заявлении канцелярии премьера.