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Акции Таллиннского порта растут в цене

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Таллиннская биржа.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Оборот акций Таллиннского порта за первые семь минут торговли превысил 1 млн евро, акции открылись на уровне около 2,05 евро и за несколько минут поднялись примерно на 20 процентов.

За первые семь минут с акциями Таллиннского порта совершили 250 сделок, совокупный оборот которых превысил 1 млн евро. Если в ходе размещения акций инвесторы получили их по цене 1,70 евро за акцию, то в течение первых минут стоимость сделок на бирже составила от 2 до 2,1 евро, тем самым цена акции поднялась примерно на 20 процентов, пишет BNS.

В 10 часов в среду на Таллиннской бирже Nasdaq началась публичная торговля акциями порта.

Спрос на предложенные в ходе первичного публичного предложения (IPO) 86,7 млн акций Таллиннского порта превысил предложение втрое, цена акции составила 1,7 евро и, таким образом, общая сумма предложения составила 147,4 млн евро.

В рамках IPO на продажу выставили до 86,7 млн простых акций Таллиннского порта, в том числе до 75,4 млн новых акций и до 11,3 млн уже существующих. Цена предложения составляла 1,4-1,8 евро за акцию, предложения поступили от 102 институциональных инвесторов из 22 стран и 13 723 розничных инвесторов.

До публичного предложения акций единственным владельцем компании была Эстонская Республика. После проведения предложения государство является крупнейшим акционером порта, которому принадлежит 67 процентов акций компании.

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