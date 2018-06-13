ср, 13.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

США обвинили пятерых россиян в обходе санкций против Сирии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Судейский молоток. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Суд в Вашингтоне обвинил пятерых россиян и трех сирийцев в отмывании нескольких миллионов долларов в интересах находящейся под американскими санкциями российской компании. Большое жюри суда округа Колумбия предъявило им официальные обвинения в сговоре с целью нарушения санкций США путем поставок авиационного топлива и перевода денежных средств в Сирию, сообщило министерство юстиции США во вторник, 12 июня, передает Deutsche Welle.

Обвинения предъявлены сотрудникам российской компании "Совфрахт" Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой, а также трем гражданам Сирии - представителю "Совфрахта" Ясеру Насеру и топливным инспекторам в сирийском порту Банияс Фариду Битару и Габриэлю Битару.

Если фигурантам вынесут обвинительный приговор, им будут грозить многолетние сроки лишения свободы, штрафы, а также конфискация имущества.

Министерство юстиции США не сообщило, где именно находятся обвиняемые в настоящее время и когда предстанут перед судом. В ведомстве указали, что цель санкций США против Сирии - помешать Дамаску поддерживать терроризм и не допустить, чтобы Сирия заполучила оружие массового поражения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ