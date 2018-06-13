США обвинили пятерых россиян в обходе санкций против Сирии

Обвинения предъявлены сотрудникам российской компании "Совфрахт" Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой, а также трем гражданам Сирии - представителю "Совфрахта" Ясеру Насеру и топливным инспекторам в сирийском порту Банияс Фариду Битару и Габриэлю Битару.

Если фигурантам вынесут обвинительный приговор, им будут грозить многолетние сроки лишения свободы, штрафы, а также конфискация имущества.

Министерство юстиции США не сообщило, где именно находятся обвиняемые в настоящее время и когда предстанут перед судом. В ведомстве указали, что цель санкций США против Сирии - помешать Дамаску поддерживать терроризм и не допустить, чтобы Сирия заполучила оружие массового поражения.