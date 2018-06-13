Apple запретила майнинг криптовалют на своих устройствах

Измененный пункт правил компании гласит, что приложения не должны запускать сторонние фоновые процессы, включая майнинг криптовалют, пишет Newsru.com. Ранее криптовалюты упоминались в правилах только в одном месте: компания уточняла, что приложения могут осуществлять транзакции в криптовалюте, если они не нарушают законодательство страны, на территории которой используется программа.

Как предполагает Ferra , в Apple решили уточнить правила после того, как разработчики приложений стали предлагать "премиум-функции" не за доплату, а за возможность майнить на смартфоне или компьютера пользователя. Например, так работало приложение Calendar 2, которое было удалено из Mac App Store "до выяснения обстоятельств". Когда разработчик убрал функцию премиум-версия за счёт майнинга из приложения, Apple снова одобрила его к публикации.