Март Лаар: во время извержения вулкана все поймут, в чем необходимость Rail Baltic

Председатель совета Банка Эстонии и бывший премьер-министр Март Лаар поддерживает строительство железной дороги Rail Baltic, но он против возведения целлюлозного завода возле реки Эмайыги неподалеку от Тарту, сообщает Rus.ERR.
«Честно говоря, сложно вообразить такую сумасшедшую идею, чтобы рядом с городом, который столетиями славился как студенческий, будет построен целлюлозный завод», - заявил Лаар в интервью в ERR, добавив, что не стоит совершать глупости из-за внешних инвестиций, их можно использовать и иначе.
Между тем он выразил поддержку в отношении другого инфраструктурного объекта - железной дороги Rail Baltic.
«Я считаю, что строительство Rail Baltic очень целесообразно, поскольку представляет собой хорошее решение для Эстонии. Во время извержения вулкана все поймут, в чем необходимость Rail Baltic», - подчеркнул Лаар, приведя в пример экс-президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, который не смог попасть домой из Турции иным способом кроме как автобусом - тогда начали понимать, что значит отрезанность от Европы.