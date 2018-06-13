Март Лаар: во время извержения вулкана все поймут, в чем необходимость Rail Baltic

«Честно говоря, сложно вообразить такую сумасшедшую идею, чтобы рядом с городом, который столетиями славился как студенческий, будет построен целлюлозный завод», - заявил Лаар в интервью в ERR , добавив, что не стоит совершать глупости из-за внешних инвестиций, их можно использовать и иначе.

«Я считаю, что строительство Rail Baltic очень целесообразно, поскольку представляет собой хорошее решение для Эстонии. Во время извержения вулкана все поймут, в чем необходимость Rail Baltic», - подчеркнул Лаар, приведя в пример экс-президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, который не смог попасть домой из Турции иным способом кроме как автобусом - тогда начали понимать, что значит отрезанность от Европы.