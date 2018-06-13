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  • Эстонцы тратят на отпуск не меньше немцев

Эстонцы тратят на отпуск не меньше немцев

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Отпуск.

ФОТО: Scanpix

Жители Эстонии тратят на отпуск 59% месячного нетто-дохода домохозяйства – 826 евро. Семья из Германии тратит на отпуск 820 евро. Эта сумма аналогична расходам семьи из Эстонии, но пропорционально составляет всего 45% дохода немецкой семьи.

Семья из Эстонии тратит на отпуск больше, чем Латвийская, но меньше, чем Финская

Наши соседи финны тратят на летний отпуск 941 евро, что составляет всего 39,7% нетто-дохода финской семьи. Семья из Латвии уступает семье из Эстонии по своим расходам на летний отпуск, тратя на него 676 евро, или 67% среднего месячного дохода домохозяйства, говорится в результатах исследования Ferratum о летнем отпуске, Summer Barometer.

«Эстонцы тратят на летний отпуск довольно высокий процент дохода домохозяйства, но по сравнению с показателями прошлых лет бюджет отпуска все же сократился», – отметил координатор подразделения Ferratum Bank Eesti Танель Таркмээс.

Семья из Эстонии проводит отпуск, путешествуя по своей стране, выезжая на шашлыки с друзьями или празднуя. Следующий приоритет для жителей Эстонии – это поездка за границу, посещение фестивалей и досуг. «Результаты опросов этого года показали, что эстонцы планируют путешествовать больше, чем прежде. Около 24% бюджета летнего отпуска связано с путешествиями на родине или в зарубежные страны», – сказал  Таркмээс. Предпочтения эстонцев сходны с предпочтениями жителей других стран. И другие респонденты предпочитают путешествовать по своей стране (11,3%).

Всего 6% жителей Эстонии готовы платить за одну ночь в гостинице более 100 евро. В то же время для скандинавов потратить на это более 100 евро не составляет проблемы. 26% опрошенных жителей Эстонии планируют отдыхать, используя возможности площадки по поиску проживания Airbnb. 54% опрошенных планируют выделить деньги на отпуск из накоплений, около 30% частично финансируют отпуск за счет займов и 12,5% – при помощи кредитной карты.

Исследование Ferratum о летнем отпуске, Summer Barometer, проводилось анонимно, в виде стандартизированного онлайн-опроса, который был разослан по электронной почте клиентам Ferratum Grupp в 18 странах по всему миру. В общей сложности в исследовании об отпуске приняли участие более 22 000 домохозяйств из 18 государств.

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