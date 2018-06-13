Эстонцы тратят на отпуск не меньше немцев

Семья из Эстонии тратит на отпуск больше, чем Латвийская, но меньше, чем Финская

Наши соседи финны тратят на летний отпуск 941 евро, что составляет всего 39,7% нетто-дохода финской семьи. Семья из Латвии уступает семье из Эстонии по своим расходам на летний отпуск, тратя на него 676 евро, или 67% среднего месячного дохода домохозяйства, говорится в результатах исследования Ferratum о летнем отпуске, Summer Barometer.

«Эстонцы тратят на летний отпуск довольно высокий процент дохода домохозяйства, но по сравнению с показателями прошлых лет бюджет отпуска все же сократился», – отметил координатор подразделения Ferratum Bank Eesti Танель Таркмээс.

Семья из Эстонии проводит отпуск, путешествуя по своей стране, выезжая на шашлыки с друзьями или празднуя. Следующий приоритет для жителей Эстонии – это поездка за границу, посещение фестивалей и досуг. «Результаты опросов этого года показали, что эстонцы планируют путешествовать больше, чем прежде. Около 24% бюджета летнего отпуска связано с путешествиями на родине или в зарубежные страны», – сказал Таркмээс. Предпочтения эстонцев сходны с предпочтениями жителей других стран. И другие респонденты предпочитают путешествовать по своей стране (11,3%).

Всего 6% жителей Эстонии готовы платить за одну ночь в гостинице более 100 евро. В то же время для скандинавов потратить на это более 100 евро не составляет проблемы. 26% опрошенных жителей Эстонии планируют отдыхать, используя возможности площадки по поиску проживания Airbnb. 54% опрошенных планируют выделить деньги на отпуск из накоплений, около 30% частично финансируют отпуск за счет займов и 12,5% – при помощи кредитной карты.