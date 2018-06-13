Исследование: названы самые привлекательные работодатели Эстонии

В первую пятерку также вошли Tallink, Skype, Центр управления государственным лесом (RMK) и Viking Line. Skype, который в прошлом году едва не вошел в первую пятерку, в этом году занял в ней место Tallinna Sadam. В целевой группе студентов рейтинг работодателей по-прежнему возглавляет Skype, сообщила Kantar Emor

«В качестве работодателей наиболее привлекательны принадлежащие государству крупные компании, люди ценят из за стабильность и чувство надежности, которое они предлагают. Участники исследования рассчитывают, что у них достаточно денежных ресурсов для выплаты хороших зарплат и проведения интересных проектов. Наряду с Eesti Energia и RMK все более привлекательными местами работы являются также Eesti Raudtee, акционерное общество Tallinna Vesi или Omniva», - сказала эксперт Kantar Emor Леле Аак.

«Привлекательными остаются предприятия туристической сферы, работа в которых кажется разнообразной, их также делают привлекательными льготы, которые получают работники», - добавила она.

По словам Аак, по сравнению с прошлым годом наиболее позитивное изменение проихошло с Coop Eesti, поднявшимся на 11 позиций в рейтинге, заметно поднялся также предлагающие возможности карьеры на международном уровне Transferwise.

Заметнее всего понизился рейтинг Circle K. Все охваченные исследованием продавцы топлива оказались во второй половине рейтинга. «Работа обслуживающего персонала в сети заправок кажется людям менее привлекательной, чем работа в крупных предприятиях сервиса вроде Telia и Swedbank, в то же время, работа на предприятии продажи топлива привлекательнее работы в торговых сетях», - сказала Аак.

В этом году исследование репутации работодателей было трансграничным — латвийская фирма Kantar TNS проводила исследования также в соседних странах Латвии и Литве. В Латвии, как и в Эстонии, привлекательными работодателями считаются принадлежащие государству крупные компании. В Литве рейтинг возглавили финансовые предприятия. В Эстонии банки считались наиболее привлекательными работодателями 12–13 лет назад.