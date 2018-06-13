Спасателям нужна помощь добровольцев в тушении пожара

Люди, желающие оказать помощь при тушении леса, могут связаться со Спасательным департаментом по телефону 5883 8789. Все прибывшие на место волонтеры должны будут зарегистрироваться на месте, помощников просят подходить к 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. Добровольцы должны учитывать, что каждый волонтер участвует в работах по 8 часов. Лица младше 18 лет не допускаются до тушения огня.