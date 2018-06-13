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  • Спасателям нужна помощь добровольцев в тушении пожара

Спасателям нужна помощь добровольцев в тушении пожара

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Спасатель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Спасатели до сих пор продолжают тушить пожар в лесу Википалу, огонь, распространившийся на 200 гектаров, взят под контроль, но пожарным нужна помощь добровольцев.

Люди, желающие оказать помощь при тушении леса, могут связаться со Спасательным департаментом по телефону 5883 8789. Все прибывшие на место волонтеры должны будут зарегистрироваться на месте, помощников просят подходить к 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. Добровольцы должны учитывать, что каждый волонтер участвует в работах по 8 часов. Лица младше 18 лет не допускаются до тушения огня.

Департамент просит добровольцев надевать одежду с длинными рукавами и штанинами, сапоги, взять с собой перчатки и платок, чтобы закрыть нос.

Спасательный департамент благодарит всех участников за помощь.

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