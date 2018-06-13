Группа Н: понятно то, что ничего не понятно

Начнем с Колумбии. Россыпь талантов представляющие "Барселону", "Баварию", "Тоттенхэм", "Боку Хуниорс" и клубы чуть менее великие способны пошуметь на ЧМ. С другой стороны, колубийцам сам Пеле пророчил перед ЧМ-1994 чемпионство. Закончилось все печально: вылет на групповом этапе и убийством защитника Андреса Эскобара. На что сейчас способна Колумбия не знают даже сами колумбийцы. Гладко на бумаге: естэ Хамес Родригес, есть Фалькао, да и вообще линия чуть выше опорной зоны выглядит очень сильно, но овраги, про которые колумбийцам нельзя забывать такие, что подвести может задняя линия: основной вратарь Давид Оспинья всего лишь запасной вратарь лондонского "Арсенала", оборонительная линия стабильностью не отличается. Одна надежда на тренерский гений Хосе Пекермана. 68-летний наставник знает привести атаку и оборону в такое соответствие, что выход в 1/4 финала для колумбийцев не выглядит чем-то нереальным.

Японцы, похоже, придумали какой-то коварный план. Во всяком случае про себя они говорят исключительно с некоторым оттенком недооценки собственных сил: "Да, у нас есть хорошие игроки, но у соперников они еще лучше. Мы будем просто наслаждаться чемпионатом". Интересно что думают Кейсуке Хонда, Кагава, Оказаки, Огава о таких словах? Состав японцев не хуже, чем у соперников по группе, дисциплина и уровень самоотдачи и японцев на самом высоком уровне. Там где не хватит звездности как у колумбийцев или лидеров поляков, там японцы возьмут трезвым расчетом. А где не поможет трезвый расчет, силой духа и страстью.

Сборная Польши везет на ЧМ один из самых талантливых составов со времен звездной сборной 70-80-х годов прошлого столетия. В чем-то похожа Польша на другую "По" - Португалию. Есть лидер, Роберт Левандовски, который с верным помощником, Аркадиушем Миликом станут терзать оборонительные редуты соперников. Есть дует вратарей Фабьянски-Щесны... Двух вратарей, правда на поле выпустить нельзя... А вот оборона у поляков посредственная: довольно возрастная и не из самых сильных клубов: Артур Енджейчик (экс-"Краснодар", ныне "Легия"), его коллега Михаль Паздан, Мачей Рыбусь из московского "Локомотива". Есть конечно Лукаш Пищик и Камиль Глик из "Дортмунда" и "Монако", но защитников такого класса надо, как минимум, в два раза больше, чтобы повторить результаты сборной Польши 35-летней давности.