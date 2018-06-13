Группа Н: понятно то, что ничего не понятно

Самая запутанная группа ЧМ в России - последняя группа под литерой "Н" или по-русски "Х". Икс-факторов в этой группе настолько много, что предсказать, кто выйдет в плей-офф, а кто провалится, очень сложно. Польша, Сенегал, Япония, Колумбия имеют все шансы на успех или позор.
Начнем с Колумбии. Россыпь талантов представляющие "Барселону", "Баварию", "Тоттенхэм", "Боку Хуниорс" и клубы чуть менее великие способны пошуметь на ЧМ. С другой стороны, колубийцам сам Пеле пророчил перед ЧМ-1994 чемпионство. Закончилось все печально: вылет на групповом этапе и убийством защитника Андреса Эскобара. На что сейчас способна Колумбия не знают даже сами колумбийцы. Гладко на бумаге: естэ Хамес Родригес, есть Фалькао, да и вообще линия чуть выше опорной зоны выглядит очень сильно, но овраги, про которые колумбийцам нельзя забывать такие, что подвести может задняя линия: основной вратарь Давид Оспинья всего лишь запасной вратарь лондонского "Арсенала", оборонительная линия стабильностью не отличается. Одна надежда на тренерский гений Хосе Пекермана. 68-летний наставник знает привести атаку и оборону в такое соответствие, что выход в 1/4 финала для колумбийцев не выглядит чем-то нереальным.
Японцы, похоже, придумали какой-то коварный план. Во всяком случае про себя они говорят исключительно с некоторым оттенком недооценки собственных сил: "Да, у нас есть хорошие игроки, но у соперников они еще лучше. Мы будем просто наслаждаться чемпионатом". Интересно что думают Кейсуке Хонда, Кагава, Оказаки, Огава о таких словах? Состав японцев не хуже, чем у соперников по группе, дисциплина и уровень самоотдачи и японцев на самом высоком уровне. Там где не хватит звездности как у колумбийцев или лидеров поляков, там японцы возьмут трезвым расчетом. А где не поможет трезвый расчет, силой духа и страстью.
Сборная Польши везет на ЧМ один из самых талантливых составов со времен звездной сборной 70-80-х годов прошлого столетия. В чем-то похожа Польша на другую "По" - Португалию. Есть лидер, Роберт Левандовски, который с верным помощником, Аркадиушем Миликом станут терзать оборонительные редуты соперников. Есть дует вратарей Фабьянски-Щесны... Двух вратарей, правда на поле выпустить нельзя... А вот оборона у поляков посредственная: довольно возрастная и не из самых сильных клубов: Артур Енджейчик (экс-"Краснодар", ныне "Легия"), его коллега Михаль Паздан, Мачей Рыбусь из московского "Локомотива". Есть конечно Лукаш Пищик и Камиль Глик из "Дортмунда" и "Монако", но защитников такого класса надо, как минимум, в два раза больше, чтобы повторить результаты сборной Польши 35-летней давности.
Помните Сенегал-2002? Команду Эль Хаджи Диуфа, Пап Бубы Диопа и сотоварищи? В тот страстный, бесшабашный футбол показанный сенегальцами на ЧМ-2002 влюбилась вся планета, как 12 годами ранее в Камерун или на ЧМ-1994 в бравых нигерийцев? Тот успех, 1/4 финала на ЧМ в Японии и Кореи, так и остался единственным в истории Сенегала. То поколение как-то быстро разбрелось по топ-клубам, также быстро, получив хорошие контракты, зачахло и лишь спустя 16 лет сенегальцы снова попали на мундиаль. Причем состав у Алиу Сиссе подобрался крепкий и не менее талантливый чем в 2002 году: полузащита - вся из АПЛ, нападение опытное и умеет забивать голы на международной арене. Защита также крепка физически и устойчива морально. Единственны вопрос - вратарская линия, но как умеют ловить кураж, а вместе с ним и мячи, африканские вратари знает весь мир. Что может помешать Сенегалу выйти из группы? Только сам Сенегал. Если удастся собраться и не обращать внимание на вопросы типа премиальных (привет, Камерун), не отвлекаться на ночную жизнь, то Сенегал вполне способен снова, 16 лет спустя, повторить достижение дальневосточного мундиаля.