Полезно: о чем нельзя забывать во время ремонта ванной
13 июня 2018 г., 16:32
Вы задумывались о том, где должен находиться держатель для туалетной бумаги, чтобы им было удобно пользоваться? А почитайте важные советы специалистов сайта InMyRoom - узнаете.
Продумайте планировку...
Сделайте план помещения и решите, как расположить мебель и сантехнику.
Четыре дельных совета от профи:
На этом же этапе запланируйте системы хранения. Используйте для хранения ниши и подвесьте шкафы и полки, чтобы оптимизировать пространство.
...и эргономику
Не забывайте об эргономике — она определяет удобство и комфорт всех домочадцев. На что нужно обратить внимание?
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