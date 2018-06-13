ср, 13.06.2018
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Полезно: о чем нельзя забывать во время ремонта ванной

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ФОТО: Scanpix

Вы задумывались о том, где должен находиться держатель для туалетной бумаги, чтобы им было удобно пользоваться? А почитайте важные советы специалистов сайта InMyRoom - узнаете.

Продумайте планировку...

Сделайте план помещения и решите, как расположить мебель и сантехнику. 

Четыре дельных совета от профи:

  • 75 см — такое расстояние должно быть между сантехникой и стеной или дверью;
  • до 30 см должно оставаться между ванной (душевой) и раковиной;
  • перед унитазом должно быть не менее 50 см свободного пространства, а слева и справа — 35–45 см;
  • идеальный размер душевой — 90 на 90 см.

На этом же этапе запланируйте системы хранения. Используйте для хранения ниши и подвесьте шкафы и полки, чтобы оптимизировать пространство. 

...и эргономику

Не забывайте об эргономике — она определяет удобство и комфорт всех домочадцев. На что нужно обратить внимание?

  • Рекомендуемая высота умывальника — от 80 до 110 см. Такой же должна быть и высота столешницы в ванной. 
  • Не ставьте раковину в угол — человеку должно быть удобно наклониться над ней, оставьте расстояние от края раковины до стены не меньше 55 см.
  • Держатель для бумаги — мало кто задумывается о том, удобно ли будет до него дотягиваться. Эксперты отвечают: повесьте его впереди от края унитаза на расстоянии 20–30 см и на высоте 60–70 см.
  • Оставьте минимум 170 см свободного расстояния, не занятого шкафами и сантехникой.
  • От ванны или душа до вешалки с полотенцами оставьте от 70 до 90 см, чтобы было удобно дотянуться рукой. 

Другие, не менее полезные советы находятся ЗДЕСЬ

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