Афера с недвижимостью в недалекие «нулевые»

Антс, которому милые родственнички предлагают переехать в богадельню, временами заставляет вспомнить Фирса, забытого в заколоченном доме. Он догадывается, что племяш со своей семейкой безо всякой жалости сбудет старика с рук – и вряд ли поинтересуется, каково тому в доме призрения. Антс достаточно сообразителен, а некоторые его реплики свидетельствуют об остром уме. Когда социальная работница, пожилая, но очень себе на уме (Хелене Ваннари) с гордостью рассказывает, что стала активисткой движения Naabrivalve («Соседская стража»), Антс осведомляется: «Это что-то вроде КГБ или Штази?». Потому что нутром чует: от ограбления пристальное соседское внимание не спасет, а вот постоянное наблюдение за тем, как живёт сосед, вызовет искус при удобном поводе настучать на него куда следует.

Пиллерийн на фоне этой семейки кажется ангелом небесным. (Юный Мярт даже влюблен в нее). Она так заботлива. При этом обделывает свои делишки с чрезвычайной ловкостью. Сначала под каким-то предлогом выманивает у старика ID-карту, затем принорсит ему новый слуховой аппарат и просит расписаться в получении. И оказывается, что Антс подписал дарственную на дом некоему Андрусу Валингу – в обмен на безвозмездное проживание в доме до конца дней своих (а много ли осталось старику?).

Первые признаки гротеска появляются уже в первом акте – в образе непринужденно берущего взятки чиновника Ааре, сыгранного Райном Симмулем, и бывшей жены Антса Хельми (Анне Палувер), которая не то приходит навестить старца, не то давно уже умерла и возникает только в его воображении. (В пользу второй возможности свидетельствует то, что во втором акте Хельми является в балетной пачке.) И некоторую странность происходящему придают порхающие за окном бумажные фигурки балерин.

Сквозь время

Во втором акте стилистика спектакля резко меняется. Сквозь обветшалый дом протекают призраки прошлого. Сначала – за окном Бронзовая ночь, крики, уничтожающее скандирование в адрес Ансипа… И тут в окно, словно спасаясь от толпы, врывается мужчина в форме гренадера 20-й дивизиии СС, сгинувший много лет назад брат Антса Пеэтер (Арго Аадли). На какой-то миг время действия раздваивается: это и «нулевые», и первые послевоенные годы, когда Пеэтер скрывался в лесу – и, надо думать, погиб, как многие «лесные братья». Между братьями вспыхивает спор – каждый отстаивает свою историческую правоту, и отстоять не может. Фоном становятся треск пулеметов и разрывы гранат, которые слышат только эти двое: ремонтники, уже пришедшие в дом, ничего не видят.

Возможно, здесь Нюганен ненадолго вспоминает свой фильм «1944», трагедию людей, которые волей обстоятельств оказались по разные стороны линии фронта и каждый верил, что прав – он. А затем откуда-то появляется очень спокойный и очень юный парень, Таавет Рахуоя, тот самый, кто за подвиги в Освободительной войне получил в дар этот дом. В исполнении Оскара Крёэнстрёма он – единственный во всей этой истории персонаж. Мы застаем его, когда он добровольцем отправляется воевать за свободу родной земли. Следует очень важный диалог:

ТААВЕТ: Однажды, господа, когда эстонцам вернут их землю, и мы заживем в таких домах..

ПЕЭТЕР: И что тогда, после этого.

ТААВЕТ: Ну тогда начнем строить.

АНТС: Дома?

ТААВЕТ: Государство. С домами можно обождать. Прежде всего – государство, семьи, людей.

Тут вспоминается другая картина Нюганена «Имена на мраморе». И возникает вопрос: то ли сегодня построили?

А дальше – явление господина с обвязанной щекой и с редкостной красоты и солидности сенбернаром на поводке. Господин лаконичен и величествен, как статуя Командора. Это и есть новый хозяин дома.