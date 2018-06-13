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Многокилометровая пробка образовалась на границе России и Белоруссии

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Пробка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jae C. Hong/AP

На границе России и Белоруссии образовалась многокилометровая автомобильная пробка, сообщает NEWSru со ссылкой на телеканал «МИР 24». По его данным, длинная очередь из машин, преимущественно грузовых, возникла на трассе М1 в Дубровенском районе.

Об образовании затора накануне сообщал глава отделения ГАИ УВД Витебского исполкома Александра Казючица. По его словам, по состоянию на вечер 12 июня протяженность автоколонны на дороге составляла почти 20 км.

Телеканал «Беларусь 1», отмечает, что задерживали машины на российской стороне, а на въезд в Белоруссию очередей нет. Официальные причины выясняются.

По информации «МИР 24», в пробке оказались «тысячи» болельщиков, которые едут на чемпионат мира по футболу в Россию через Белоруссию.

Помимо Белоруссии на образование пробок на границе с Россией ранее жаловались граждане Украины. Так, сайт Государственной пограничной службы 11 июня сообщал, что в пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области на российско-украинской границе образовалась очередь из 85 грузовых автомобилей.

Кроме того, за сутки российские пограничники в пункте пропуска Нехотеевка «без каких-либо объяснений» не пропустили на территорию страны более 100 легковых автомобилей с украинскими номерами.

В погранслужбе Украины отметили, что, по предварительной информации, причиной запрета на проезд стало «якобы введение усиленного контроля перед празднованием Дня России», который отмечался 12 июня. Еще одной возможной причиной действий российских пограничников на Украине считают подготовку к чемпионату мира по футболу, сообщила «KHARKIV Today» пресс-секретарь Харьковского погранотряда Оксана Иванец.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На время мундиаля между РФ и Белоруссией действует соглашение, согласно которому иностранцы с паспортом болельщика и удостоверением личности могут въезжать в Россию через территорию Белоруссии без виз.

Отметим, что никакие пробки не помешали достигнуть России болельщику сборной Германии Губерту Вирту, который отправился в Москву на ЧМ-2018 на тракторе. Мужчина успешно добрался до российской столицы, сообщает телеканал «РЕН ТВ», отмечая, что сотрудники столичной Госавтоинспекции заметили гостя на въезде в Москву на Киевском шоссе, радушно встретили его и сопроводили.

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