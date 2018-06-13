Молодые люди помогли работникам приюта для животных

«Я рад, что молодые люди приобрели опыт ухода за брошенными животными. Братья наши меньшие не могут сами о себе позаботиться, поэтому мы, люди, должны защищать их права. Мы продолжим помогать приюту, и уже этим летом пройдет большая благотворительная акция, в ходе которой члены Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна будут собирать пожертвования для животных во всех крупных торговых центрах столицы. Все желающие могут присоединиться к нашей акции», - сказал старейшина района Раймонд Кальюлайд.