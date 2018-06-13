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Android P обзаведется давно ожидаемой функцией

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ФОТО: Starcom (Nokia 8)

Пользователи Android уже давно просят у Google реализовать функцию включения ночного режима для устройств. Поисковый гигант решил прислушаться к запросам и добавить эту возможность в грядущих обновлениях своей операционной системы.

Google сообщает, что в будущих сборках Android соответствующий переключатель появится в разделе настроек дисплея. Это нововведение будет особенно актуально для владельцев смартфонов с AMOLED-экранами, пишет 4pda.ru. Новая опция позволит не только уберечь глаза в темное время суток, но и продлить время работы устройства от одного заряда аккумулятора.

.Google Pixel 2

На сегодняшний день включение темного оформления уже доступно для обладателей смартфона Google Pixel 2. Но пользователи не могут самостоятельно выбирать, какую именно тему включить — за них решает Android. Операционная система выбирает внешний вид меню в зависимости от выбранного изображения для рабочего стола. Если картинка достаточно темная, то и оформление меню становится соответственным.

Остается надеяться, что грядущий патч от Google означает также и возможность отключить автоматическую смену оформления в зависимости от времени суток или выбранных обоев рабочего стола.

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