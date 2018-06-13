Android P обзаведется давно ожидаемой функцией

Пользователи Android уже давно просят у Google реализовать функцию включения ночного режима для устройств. Поисковый гигант решил прислушаться к запросам и добавить эту возможность в грядущих обновлениях своей операционной системы.
Google сообщает, что в будущих сборках Android соответствующий переключатель появится в разделе настроек дисплея. Это нововведение будет особенно актуально для владельцев смартфонов с AMOLED-экранами, пишет 4pda.ru. Новая опция позволит не только уберечь глаза в темное время суток, но и продлить время работы устройства от одного заряда аккумулятора.
На сегодняшний день включение темного оформления уже доступно для обладателей смартфона Google Pixel 2. Но пользователи не могут самостоятельно выбирать, какую именно тему включить — за них решает Android. Операционная система выбирает внешний вид меню в зависимости от выбранного изображения для рабочего стола. Если картинка достаточно темная, то и оформление меню становится соответственным.
Остается надеяться, что грядущий патч от Google означает также и возможность отключить автоматическую смену оформления в зависимости от времени суток или выбранных обоев рабочего стола.