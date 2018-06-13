Android P обзаведется давно ожидаемой функцией

Google сообщает, что в будущих сборках Android соответствующий переключатель появится в разделе настроек дисплея. Это нововведение будет особенно актуально для владельцев смартфонов с AMOLED-экранами, пишет 4pda.ru. Новая опция позволит не только уберечь глаза в темное время суток, но и продлить время работы устройства от одного заряда аккумулятора.

На сегодняшний день включение темного оформления уже доступно для обладателей смартфона Google Pixel 2. Но пользователи не могут самостоятельно выбирать, какую именно тему включить — за них решает Android. Операционная система выбирает внешний вид меню в зависимости от выбранного изображения для рабочего стола. Если картинка достаточно темная, то и оформление меню становится соответственным.