Как с гуся вода: женщина получила 77 штрафов за въезд в Юрмалу, но суд признал только один

Полиция Юрмалы выписала жительнице города Санте за въезд на курорт штрафов на 3850 евро, то есть по 50 евро за каждый раз въезда без пропуска. Протоколы Санта получила только спустя пять месяцев после после первого нарушения и обратилась к юристу, поскольку считала, что полиция должна была прислать их намного раньше.

Сначала суд Юрмалы признал, что женщина должна заплатить все штрафы, но последняя инстанция - Рижский окружной суд отменил 76 административных протоколов, оставив в силе только один протокол на сумму 50 евро.

В решении суда говорится, что слишком поздно примененный штраф не достигает цель, оговоренной в Кодексе административных нарушений: удержать лицо от повторных нарушений.

Действующая система, наоборот, способствовала систематическому нарушению, о выводах суда сообщает передача«900 секунд» на канале LNT.