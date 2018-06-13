Суд отклонил жалобу Тарту на план постройки целлюлозного завода

По оценке суда, город Тарту не имеет права подавать жалобу, а сама жалоба была подана преждевременно.

Суд решил, что инициирование детальной планировки не нарушает прав Тартуской горуправы. Инициирование специальной планировки не обязательно сопровождается ее утверждением и строительством завода, заявил суд.

В будущем город Тарту сможет оспорить решение об утверждении специальной планировки, если процесс достигнет этой отметки. У города нет права требовать прекращения инициированной специальной планировки, опираясь на общественные интересы, отметил суд.

Суд добавил, что на данный момент невозможно утверждать, что инициирование государственной специальной планировки неизбежно приведет к нарушению прав города Тарту. Цель содержащегося в законе ограничения права на жалобу — избежать ситуаций, в которых оценка конечного результата делопроизводства давалась бы на основании недостаточной информации, отметил суд.

Город Тарту в своей жалобе заявил, что для планирования местонахождения завода выбран неправильный тип планировки, а предварительный выбор местонахождения завода фактически был сделан еще до инициирования государством специальной планировки. Согласно жалобе города, проведение государственной специальной планировки без правовых оснований является неоправданным вмешательством в право города Тарту на самоорганизацию и что строительство завода будет очевидно сопровождаться существенным отрицательным экологическим воздействием, которое проявится в городе Тарту.

Правительство отметило, что инициирование и составление государственной специальной планировки не нарушает права, интересы и экологию города, поскольку на ее основании не будут приниматься решения о строительстве, условиях и расположении завода.

Возвращение жалобы не лишает жалобщика права вновь обратиться в суд, поскольку жалоба считается не рассмотренной судом.

Ранее то же решение оспорили также организации защиты окружающей среды НКО Eesti Metsa Abiks и НКО Emajõe Kaitseselts. Обе жалобы также не были приняты к рассмотрению. Одно из этих решений уже вступило в силу.