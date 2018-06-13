Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро: кредиторам надеяться не на что
13 июня 2018 г., 12:42
Вчера, 12 июня, Харьюский уездный суд рассмотрел заявление о банкротстве фирмы Delavue Est OÜ, решение вынесут 15 июня.
Как сказал Rus.ERR банкротный управляющий Калле Мытсник, из-за банкротства фирмы пострадало несколько сотен человек, общий долг фирмы составляет 1,5 млн евро.
«Вряд ли с фирмы удастся востребовать долги. У нее практически нет имущества: какая-то старая офисная мебель и какая-то аппаратура», - сказал Мытсник, добавив, что, по его мнению, с управляющего фирмы взыскать долг не удастся, поскольку он гражданин России и находится за пределами Эстонии.
Помимо долгов частным лицам, фирма задолжала и Налогово-таможенному департаменту - почти 83 000 евро.