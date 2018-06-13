Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро: кредиторам надеяться не на что

«Вряд ли с фирмы удастся востребовать долги. У нее практически нет имущества: какая-то старая офисная мебель и какая-то аппаратура», - сказал Мытсник, добавив, что, по его мнению, с управляющего фирмы взыскать долг не удастся, поскольку он гражданин России и находится за пределами Эстонии.