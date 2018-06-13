Урве Пало пообещала провести интернет в самые дальние уголки страны

«В конце июня Департамент технического надзора объявит публичный конкурс для предпринимателей, чтобы провести сеть в регионы, где подключение к интернету отсутствует или является недостаточно мощным. Победитель конкурса сам также должен будет инвестировать в развитие сети, как ожидается — в большем объеме, чем государство», - сказала Пало.

Министр добавила, что исполнитель проекта должен будет обеспечить технический доступ как минимум пяти предприятиям связи, передает BNS. «В противном случае не будет гарантирована справедливая конкуренция между предпринимателями. Кроме того, у людей должна быть возможность выбирать из разных провайдеров услуги», - отметила она.

Проект, созданный по инициативе Министерства экономики и коммуникаций (MKM), позволит провести возможность подключения к сети быстрого интернета до границы участков частных и многоквартирных домов. Государство выделит в поддержку прокладки сети 20 млн евро в течение пяти лет, сеть проведут в сотрудничестве с частным сектором.

Государство также будет регулировать максимальный размер платы за подключение, который не должен превышать 200 евро. Плата за подключение должна быть одинаковой для всех объектов недвижимости вне зависимости от протяженности необходимой кабельной трассы.

Большая часть используемых круглый год домов без подключения к интернету или с непостоянным подключением расположена в сельских регионах. Поэтому в постановлении предусматривается, что проведенное при поддержке государства постоянное подключение должно работать вне зависимости от окружающих природных условий, количества пользователей или погодных условий.

В Эстонии около 164 000 объектов недвижимости без доступа к быстрому интернету. В рамках меры планируется охватить большинство жилых домов, которые используются круглы год. Быстрым считается подключение к интернету, допускающее скорость скачивания не менее 30 Мбит/с.