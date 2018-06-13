Группа А: три игры до позора, семь игр до триумфа

Когда 1 декабря прошлого года в Кремле россияне узнали соперников по групповому этапу ЧМ, радости всех жителей самой большой страны мира не было предела! Ура, разносилось от Калининграда до Владивостока, теперь мы выйдем из группы! Кто такие эти Уругвай, какой-то Египет и прости, господи, Саудовская Аравия?

Поначалу казалось, что соперники россиян действительно не самые сильные и в первый раз с 1986 года сборная СССР/России попадет в стадию плей-офф. В последний раз народную российскую забаву - закидывание шапками и дележку шкуры неубитого медведя - россияне наблюдали четыре года назад в Бразилии, когда также из слабой группы с Алжиром, Бельгией и Южной Кореей россияне сами себе предрекали выход с первого места и дальше - прямиком "на Берлин".

Результат: никто, естественно, никуда не вышел, а интернет долго кипел от возмущения и проклятий. Когда с интернетом было туго, страсти кипели на улицах - в 2002 году россияне обыграв 2:0 Тунис уже посчитали задачу выполненной и ничего не смогли сделать ни с Японией, спровоцировав погромы в Москве, ни с Бельгией, уступив в этих матчах и заняв третье место в группе. Единственный раз россияне могли выйти из группы 24 года назад в США: проиграв 0:2 и 1:3 Бразилии с Японией, подопечные Садырина разорвали 6:1 Камерун и только разница мячей не позволила России выйти в 1/8 финала.

"А теперь-то что?"- спросил бы отцепленный в последний момент Олегом Романцевым от ЧМ-2002 Александр Мостовой. Теперь у России серия из семи матчей без побед, выкошенная травмами защита и нападение, которое наносит один удар в створ за два матча, при этом умудряясь забить с единственного удара один гол. Реализация стопроцентная, мировой уровень. Но все это было бы просто дружеской подколкой, если бы не было смехом сквозь слезы.

На домашнем ЧМ у России куча проблем. Даже не с составом, а с тренерским штабом во главе со Станиславом Черчесовом. Чемпион и обладатель Кубка Польши настроил против себя болельщиков, журналистов и, как говорят, самих футболистов. Гражданин Австрии, как пишут в российских СМИ, настроил против себя всех своими барскими замашками, ответами на острые вопросы в духе "У нас еще икс-количество дней до старта ЧМ" и дикой неуверенностью в своих силах.

Трудно представить чем руководствовался РФС, назначая Черчесова - может, результатами в Польше или Перми, но за год-полтора сборная России полностью деградировала. Ладно, нет Кокорина, нет Джикии, но почему тренер россиян с непонятной упертостью не мог найти общий язык, забыть какие-то обиды и взять в сборную Игоря Денисова, лучшего российского опорника ? Что делает в сборной Владимир Габулов?