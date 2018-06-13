Группа А: три игры до позора, семь игр до триумфа

Сборная Россия попала в одну из самых легких групп ЧМ в своей истории. История, правда, показывает, что и из таких групп Россия выйти не в состоянии...
Когда 1 декабря прошлого года в Кремле россияне узнали соперников по групповому этапу ЧМ, радости всех жителей самой большой страны мира не было предела! Ура, разносилось от Калининграда до Владивостока, теперь мы выйдем из группы! Кто такие эти Уругвай, какой-то Египет и прости, господи, Саудовская Аравия?
Поначалу казалось, что соперники россиян действительно не самые сильные и в первый раз с 1986 года сборная СССР/России попадет в стадию плей-офф. В последний раз народную российскую забаву - закидывание шапками и дележку шкуры неубитого медведя - россияне наблюдали четыре года назад в Бразилии, когда также из слабой группы с Алжиром, Бельгией и Южной Кореей россияне сами себе предрекали выход с первого места и дальше - прямиком "на Берлин".
Результат: никто, естественно, никуда не вышел, а интернет долго кипел от возмущения и проклятий. Когда с интернетом было туго, страсти кипели на улицах - в 2002 году россияне обыграв 2:0 Тунис уже посчитали задачу выполненной и ничего не смогли сделать ни с Японией, спровоцировав погромы в Москве, ни с Бельгией, уступив в этих матчах и заняв третье место в группе. Единственный раз россияне могли выйти из группы 24 года назад в США: проиграв 0:2 и 1:3 Бразилии с Японией, подопечные Садырина разорвали 6:1 Камерун и только разница мячей не позволила России выйти в 1/8 финала.
"А теперь-то что?"- спросил бы отцепленный в последний момент Олегом Романцевым от ЧМ-2002 Александр Мостовой. Теперь у России серия из семи матчей без побед, выкошенная травмами защита и нападение, которое наносит один удар в створ за два матча, при этом умудряясь забить с единственного удара один гол. Реализация стопроцентная, мировой уровень. Но все это было бы просто дружеской подколкой, если бы не было смехом сквозь слезы.
На домашнем ЧМ у России куча проблем. Даже не с составом, а с тренерским штабом во главе со Станиславом Черчесовом. Чемпион и обладатель Кубка Польши настроил против себя болельщиков, журналистов и, как говорят, самих футболистов. Гражданин Австрии, как пишут в российских СМИ, настроил против себя всех своими барскими замашками, ответами на острые вопросы в духе "У нас еще икс-количество дней до старта ЧМ" и дикой неуверенностью в своих силах.
Трудно представить чем руководствовался РФС, назначая Черчесова - может, результатами в Польше или Перми, но за год-полтора сборная России полностью деградировала. Ладно, нет Кокорина, нет Джикии, но почему тренер россиян с непонятной упертостью не мог найти общий язык, забыть какие-то обиды и взять в сборную Игоря Денисова, лучшего российского опорника ? Что делает в сборной Владимир Габулов?
Самое интересное начнется уже через сутки: не думается, что такая сборная России сможет противопоставить что-то Саудовской Аравии или Египту, об Уругвае с Кавани и Суаресом умолчим. Дети лимита, как называют россияне своих футболистов выйдут на поле "Лужников" в матче открытия ЧМ и....
В 2006 году в России установили жесткий лимит на легионеров в чемпионате - специально, чтобы взрастить племя младое к ЧМ-2018. Реальность же такова, что в сборную просили вернуться 35-летних Васю с Лешей, а шанс получил заканчивающий карьеру 39-летний Сергей Игнашевич. Играть в защите у россиян больше некому. Зато от лимита выиграли продавцы элитных автомобилей - зарплаты паспортистов позволяют. А играть, кроме Игнашевича, некому...
Вот еще одно государство-производитель нефти: Саудовская Аравия. Аравийцы, кстати, в отличие от россиян в 1/8 финала ЧМ выходили - в 1994 году. Потом, правда, получали по восемь мячей от немцев, но догадались отправить своих футболистов на стажировку в Европу. Конечно, аравийцам сложно было проявить себя в Испании, но главное начать. Испанский проект сделан на перспективу: под почти домашний ЧМ-2022. В России саудитам будет сложно рассчитывать на выход в 1/8 финала. Если встречу с Италией подопечные Хуана Антонио Пицци провели вроде достойно, уступив 1:2, но у Италии был полуторный состав, а немцам аравийцы проиграли без шансов 0:3. Шанс Саудовской Аравии в матче против России: победят россиян или сыграют вничью, но дальше быстрые и физически сильные саудиты могут на эмоциях побороться с Уругваем и обыграть Египет.
Египту, кстати, повезло. Салах, пусть он пропустит матч с Уругваем, но не на этот матч делается ставка, а именно на встречи с Россией и Саудовской Аравией. В этих матчах будет играть Салах, а где Салах, там и победа. Во всяком случае сами египтяне считают именно так. Не перегорит ли Салах? Это главный вопрос для сборной, которая на своем континенте безоговорочный лидер, но на ЧМ играла в далеком 1990 году.
Тогда же, в 1990-м, в Италии играл и Уругвай, выйдя из группы. Потом 12 лет об Уругвае на мундиалях не было слышно, а в 2010 году "небесно-голубые" сверкнули в ЮАР, заняв четвертое место. В Бразилии развить успех не удалось, но сейчас Уругвай всерьез рассматривается как один из претендентов на медали. Лидеры команды либо молоды и талантливы, либо талантливы и, как Карлсон, в самом расцвете сил. Помешать уругвайцам забраться как можно выше могут защитники соперников по плей-офф: закрыв Кавани с Суаресом, можно брать Уругвай без особых нервов. Правда, и в таком случае Уругвай может укусить соперника. Как в прямом смысле, так и в переносном. А в группе у Уругвая соперников нет...