Галерея: участники Saber Strike отработали оборону и нападение

Скаутский батальон и участвующие в учениях подразделения союзников на уровне роты отработали оборону и нападение на центральном полигоне Сил обороны. Об этом в среду BNS сообщил пресс-секретарь генштаба Сил обороны.

В четырехдневном этапе совместных тренировок двухнедельных учений участвовали Скаутский батальон, боевая группа союзников, рота военной полиции США и инженерное подразделение из Финляндии. Участников поделили на две стороны, одна из которых выполняла связанные с нападением задания, а вторая отрабатывала оборонительные действия. Воздушную поддержку оказывали истребители F-16 (США) и вертолеты Сил обороны Эстонии Robinson R-44.

«Сотрудничество с финскими инженерами было крайне позитивным и полезным для обеих сторон. Их подразделение смогло отработать ряд действий вроде установки мостов в реальных местах, выкапывания канав и прокладки дорог, чем они нечасто занимаются на своих учениях», - сказал инженерный офицер Скаутского батальона лейтенант Харри-Майт Крейтсман. Он добавил, что было полезно сравнить свои и чужие навыки, способности и распорядок работы и поучиться друг у друга.

Третий - последний - этап учений состоит из заданий для диспетчерского пункта, в нем участвуют штабы подразделений 1-й пехотной бригады.

В учениях также участвует симуляционный центр Сил обороны в Тарту. Во время учений в нем действует около 170 находящихся на действительной службе военных и сотрудников из зарубежных государств.