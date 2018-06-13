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Внимание, путешественники: в этот день работа аэропорта Хельсинки будет ограничена

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Аэропорт Хельсинки-Вантаа.

ФОТО: Scanpix

В главном аэрохабе Финляндии в пятницу, 15 июня, состоится однодневная акция протеста персонала, передет fontanka.fi.

Работа аэропорта Хельсинки-Вантаа будет частично ограничена из-за отсутствия консенсуса при заключении коллективного трудового договора между руководством и профсоюзными организациями. Об этом 13 июня сообщил национальный оператор аэропортов Finavia. 

Акция протеста начнется в 5 утра 15 июня и продлится 24 часа. Забастовка затронет интересы примерно 250 пассажиров: в аэропорту будут недоступны ряд сервисов, в том числе услуги для людей с ограниченными возможностями. Пока Finavia не сообщает о предстоящих задержках или отмене рейсов, но туристам лучше следить за расписанием аэропорта Хельсинки. 

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