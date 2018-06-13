Шок по-испански: "Фурия Роха" выкинула главного тренера

Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед и 6 ничьих). На клубном уровне он работал с «Порту», а в сезоне-2008/09 возглавлял «Реал Мадрид Кастилью», передает sports.ru .

На срочно созванной пресс-конференции будет объявлено о судьбе Лопетеги, но как передает испанская Marca , принято решение не увольнять Лопетеги. На его отставке настаивало руководство испанского футбола, а против отставки выступили игроки сборной Испании, в частности, капитан команды Серхио Рамос. Будущее Лопетеги решается прямо перед пресс-конференцией начало которой отложено с 11:30 по таллиннскому времени на неопределенный срок.

После долгих разговоров за закрытыми дверями пресс-конфереция в Краснодаре все-таки состоялась: президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил об отставке тренера.