В Ласнамяэ будет еще один социальный дом

Как отметил вице-мэр столицы Тынис Мельдер, неотложная социальная помощь нужна многим горожанам, и среди мер этой помощи на первой ступени - ночлежные дома и приюты, а на следующей ступени, ресоциализации, социальные дома и центры ресоциализации, передает Раэпресс.

Проект детальной планировки предусматривает в доме 40 помещений, которые позволяют оказывать социальную помощь примерно восьми десяткам человек. Это не дом для постоянного проживания, а место временного пребывания сроком от нескольких месяцев до пары лет. За это время человеку надо помочь восстановить способность к самостоятельной жизни.

Ориентировочная стоимость проекта - почти 6 миллионов евро. Проектирование должно начаться в 2021 году.