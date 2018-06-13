ср, 13.06.2018
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  • В Ласнамяэ будет еще один социальный дом

В Ласнамяэ будет еще один социальный дом

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Социальный дом на Лубья, 7. Фото иллюстративное.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

На утверждение Таллинской городской управы вынесена детальная планировка участка по улице Пунане, 48а, где намечается создать социальный дом для людей с низким уровнем доходов.

Как отметил вице-мэр столицы Тынис Мельдер, неотложная социальная помощь нужна многим горожанам, и среди мер этой помощи на первой ступени - ночлежные дома и приюты, а на следующей ступени, ресоциализации, социальные дома и центры ресоциализации, передает Раэпресс.

Проект детальной планировки предусматривает в доме 40 помещений, которые позволяют оказывать социальную помощь примерно восьми десяткам человек. Это не дом для постоянного проживания, а место временного пребывания сроком от нескольких месяцев до пары лет. За это время человеку надо помочь восстановить способность к самостоятельной жизни.

Ориентировочная стоимость  проекта - почти 6 миллионов евро. Проектирование должно начаться в 2021 году.

Таллинн создал уже шесть социальных домов такого рода, но потребность в них продолжается оставаться большой.

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