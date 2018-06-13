Пьяный пассажир с резиновой куклой сорвал авиарейс

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Белфаста (Северная Ирландия) на Ибицу. По словам персонала и пассажиров рейса, мужчина по фамилии Макдауэлл напился в самолете и вел себя непристойно в присутствии детей, пишет lenta.ru.

«Молодцы, ребята! В семь утра с надутой резиновой куклой на глазах моих детей! То, что нужно!» — написал в Twitter один из попутчиков. «Он незаконно распивал алкоголь на борту и вел себя просто отвратительно», — пожаловался сотрудник авиакомпании.

В результате пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Тулуза-Бланьяк во Франции, чтобы высадить хулигана. «Его поведение было настолько ужасным, что мы посовещались и приняли решение внепланово посадить самолет в Тулузе. На данный момент мистер Макдауэлл находится в полиции, где получит соответствующее наказание», — поделился представитель Jet2.

Агент также сообщил, что Макдауэллу уже запретили пользоваться услугами лоукостера на всю жизнь.